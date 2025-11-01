به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کرهجنوبی توافقنامهای فناوری امضا کردند که بر همکاریهای چندجانبه در حوزههایی چون هوش مصنوعی (AI)، فناوری کوانتومی و زنجیره تأمین نیمهرساناها متمرکز است.
بر اساس این توافق، کشورهای امضاکننده متعهد شدهاند ضمن به اشتراک گذاشتن توانمندیهای تحقیقاتی و صنعتی، چارچوبهایی برای توسعه فناوریهای جدید طراحی کنند که همزمان با ارتقای رقابتپذیری، امنیت ملی و استقلال فناوری را نیز تقویت کند.
از جمله نکات برجسته این توافقنامه عبارت است از:
این توافق نامه از لحاظ حقوقی الزامآور نیست؛ بلکه بیشتر چارچوب همکاری است و نشاندهنده اراده سیاسی مشترک برای مهار و شکلدهی به روند توسعه فناوری است.
تمرکز ویژه روی فناوری کوانتومی که هم فرصت فراوان برای نوآوری دارد و هم خطرات امنیتی بالقوه، نشانه روشنی است از آنکه فناوریهای نوین تنها رده تجاری ندارند بلکه به عرصه ژئوپل تکنولوژیک بدل شدهاند.
این همکاری میتواند به تقویت زنجیره تأمین فناوری پیشرفته برای ایالات متحده کمک کند، به ویژه در شرایطی که رقابت با چین و فشارهای بینالمللی به شدت افزایش یافته است.
این توافق را میتوان گامی مهم در جهت «پیوند فناوری و سیاست» به شمار آورد. در واقع کشورهای مشارکتکننده با این اقدام میکوشند از یک سو نوآوریهای پیشرفته را تسریع کنند و از سوی دیگر، ریسکهای مرتبط با انحصار، تأمین، امنیت سایبری و نفوذ خارجی را کاهش دهند.
برای بازارها و شرکتهای فناوری این یعنی:
فرصت جدید برای شرکتهای فعال در زمینه هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی جهت ورود به پروژههای بینالمللی وجود دارد.
فشار بر تامینکنندگان تراشه و زیرساختهای پیشرفته افزایش مییابد و ممکن است منجر به نوآوری سریعتر شود.
اما از سوی دیگر، شرکتهایی که وابستگی به زنجیرههای تأمین چینی دارند، ممکن است با محدودیتها و ریسکهای بیشتری روبرو شوند.
در مجموع، این توافق نشان میدهد که بازیگران فناوری بزرگ اکنون بیش از پیش به همکاری بین کشورها روی آوردهاند — نه صرفاً رقابت. و با این حال، چون توافق الزامآور نیست، ادامه مسیر به سرعت اجرای پروژهها، شفافیت در همکاریها و همراستایی سیاستها بستگی خواهد داشت.