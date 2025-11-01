En
دفاع آهنین استقلال بدون این بازیکن بسته شد

ترکش‌های دیدار با الوصل باعث خروج سهرابیان از ترکیب استقلال و البته عملکرد بسیار خوب جانشین‌های او در خط دفاعی شد.
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ آرمین سهرابیان، مدافع استقلال، فصل را با حضور در ترکیب اصلی آغاز کرد و در هفته‌های ابتدایی جزو مهره‌های ثابت ساپینتو بود. او به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در خط دفاعی، در مسابقات ابتدایی لیگ برتر و همچنین دیدار‌های آسیایی به میدان رفت، اما بدبیاری‌های متوالی، به ویژه در دیدار پرحاشیه استقلال برابر الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا، باعث شد تا جایگاهش در ترکیب به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.

پس از آن مسابقه، سهرابیان نه تنها در ترکیب اصلی قرار نگرفت، بلکه در چهار بازی متوالی اخیر استقلال که شامل دیدار‌های مقابل مس رفسنجان، الوحدات اردن، فجر سپاسی و آلومینیوم اراک بود، حتی یک دقیقه فرصت بازی پیدا نکرد. در برخی از این مسابقات، نام او حتی در فهرست ۱۸ نفره تیم نیز دیده نمی‌شد.

رستم آشورماتوف و سامان فلاح، دو مدافع جایگزین، در نبود او عملکرد فوق‌العاده‌ای ارائه کردند و موفق شدند خط دفاعی استقلال را به ثبات برسانند. این دو بازیکن در چهار پیروزی متوالی اخیر استقلال، نقش کلیدی داشتند و توانستند اعتماد ساپینتو را جلب کنند، به گونه‌ای که تغییر ترکیب در حال حاضر به هیچ وجه به نفع تیم نیست.

با توجه به شرایط موجود و روند موفق تیم، به نظر نمی‌رسد آرمین سهرابیان به این زودی‌ها بتواند به ترکیب بازگردد. بنابراین، سهرابیان باید صبور باشد، تمرینات خود را با انگیزه ادامه دهد و منتظر فرصت‌های احتمالی در بازی‌های آینده باشد، چرا که بازگشت او به ترکیب مستلزم ارائه عملکرد بی‌نقص و جلب دوباره اعتماد سرمربی پرتغالی است.

این وضعیت نشان می‌دهد که در تیم ساپینتو، تنها بازیکنانی که به ثبات عملکرد و اعتماد مربی دست یافته‌اند می‌توانند در ترکیب حضور داشته باشند و مدافعان جایگزین، اکنون خط دفاع استقلال را به شکل موفقی هدایت می‌کنند.

