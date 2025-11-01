En
برنده صلح نوبل دستور حمله صادر کرد!

با گذشت کمتر از یک ماه از رسیدن «ماریا کورینا ماچادو» به جایزه صلح نوبل امسال، این رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواستار برکنار کردن رئیس‌جمهور کشورش از طریق حمله نظامی شد.
برنده صلح نوبل دستور حمله صادر کرد!

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ ماچادو که روابطی گرمی با بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ دارد، گفت که تنها راه برکناری نیکلاس مادور از ریاست جمهوری ونزوئلا گزینه نظامی است.
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او به شبکه آمریکایی بلومبرگ گفت: «افزایش فشار و تشدیدی که صورت گرفته، تنها راه برای وادار کردن مادورو به درک این است که زمان رفتن (کناره‌گیری از قدرت) فرا رسیده است.»این حرف در حالی بیان شده که حملات نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا تشدید شده و رسانه‌ها از احتمال حمله به خاک ونزوئلا خبر داده‌اند.
 
روزنامه «میامی هرالد» شب گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که آمریکا ممکن است در ساعات یا روزهای آینده حملات هوایی به اهدافی در خاک ونزوئلا انجام دهد.این خبر البته بلافاصله با واکنش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مواجه شد و او در ایکس (توئیتر سابق) نوشت:‌ «منابع شما که ادعا می‌کنند از اوضاع مطلع هستند، شما را فریب داده‌اند تا یک خبر جعلی بنویسید».به رغم تکذیب روبیو، تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر ادامه دارد و تشدید شده است.درخواست ماچادو برای حمله نظامی به ونزوئلا در ادامه تحرکات او برای همراه کردن آمریکا برای توسل به گزینه نظامی صورت گرفته است.
برنده صلح نوبل دستور حمله صادر کرد!
 
او پس از رسیدن به صلح نوبل، با دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تلفنی صحبت کرد و حتی به رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد داد که آماده تقدیم این جایزه به ترامپ است.
 
ماچادو در مصاحبه اخیر با دونالد ترامپ جونیور پسر رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور غیرمستقیم به واشنگتن پیام داد که در صورت کمک به برکناری مادورو، می‌تواند به منابع طبیعی عظیم ونزوئلا دسترسی پیدا کند. برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با بلومبرگ به آمریکا پیام داد که برای جانشینی مادورو و حکومت بر کشور آماده است. ماچادو با بیان اینکه برای ۱۰۰ ساعت اول پس از «سقوط نهایی رژیم مادورو» برنامه‌ دارد، افزود: «من در مورد صدها هزار نفر صحبت می‌کنم. مردم وقتی لحظه مناسب فرا برسد، بیرون خواهند آمد و این (ساختار برای حکومت بر ونزوئلا) همین الان که ما صحبت می‌کنیم، ساخته شده است.»
ونزوئلا آمریکا برنده صلح نوبل صلح نوبل حملات هوایی حمله به ونزوئلا
گزارش خطا
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
14
9
پاسخ
وقتی کوه صلح نوبل موش زایید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
5
پاسخ
چه رئیس جمهوری. مادرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
7
پاسخ
بعضي وقتها كه ديگه هيچ راه حل مسالمت آميزي و هيچ اصلاحي روي طرف جواب نميده بايد جنگيد!
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
