آمریکا دیگر دنبال تغییر رژیم در کشورها نیست

مدیر اطلاعات ملی آمریکا مدعی است که راهبرد پیشین واشنگتن برای تغییر رژیم در کشورهای دیگر به پایان رسیده است.
آمریکا دیگر دنبال تغییر رژیم در کشورها نیست

«تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مقامات منطقه غرب آسیا اعلام کرده که راهبرد پیشین آمریکا مبنی بر «تغییر رژیم یا ملت‌سازی»، تحت ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» پایان یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گابارد، نماینده سابق کنگره آمریکا از هاوایی و کهنه‌سرباز گارد ملی ارتش آمریکا که به منامه سفر کرده است، معتقد است که «برای دهه‌ها، سیاست خارجی ما در چرخه‌ای بی‌نتیجه و بی‌پایان از تغییر رژیم یا ملت‌سازی گرفتار شده بود. این رویکردی یکسان برای همه بود؛ سرنگونی رژیم‌ها، تلاش برای تحمیل نظام حکمرانی خود به دیگران، مداخله در درگیری‌هایی که به‌سختی درک می‌شدند و ترک میدان با دشمنانِ بیشتر از متحدان.»

او ادامه داد: «نتایج آن اما صرف تریلیون‌ها دلار، از دست رفتن جان‌های بی‌شمار و در بسیاری موارد، ایجاد تهدیدهای امنیتی بزرگ‌تر بود.»

طبق گزارش تی‌آرتی، این ارزیابی بازتابی از دیدگاه‌های ترامپ درباره جنگ‌هایی است که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن آغاز شدند. با این حال، چالش‌های جدی به‌ویژه در منطقه غرب آسیا همچنان باقی مانده‌اند.

گابارد گفته آتش‌بس در غزه همچنان «شکننده» است. او همچنین ادعا کرد که ایران همچنان یک نگرانی است، چرا که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده اخیراً تحرکاتی در سایت‌های هسته‌ای ایران مشاهده شده است.

طبق گزارش رسانه ترکیه‌ای، این تحولات در پی اظهارنظر ترامپ مبنی بر اینکه قصد حمله به خاک ونزوئلا را ندارد، رخ داده‌اند.

وقتی خبرنگاران روز جمعه از ترامپ پرسیدند که آیا گزارش‌های رسانه‌ای درباره حمله به ونزوئلا صحت دارد، او پاسخ داد: «خیر.»

مدیر اطلاعات ملی آمریکا همچنین گفت: «مسیر پیش رو ساده یا آسان نخواهد بود، اما رئیس‌جمهور به‌شدت متعهد به این مسیر است.»

کشور دروغ و فریب و خون خواری و ادم کشی روش هایش را عوض می کند.
ناف امریکا با ادم کشی و برده داری و غارت بریده شده
