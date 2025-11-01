به گزارش تابناک به نقل از اعتماد: دختر آقای هاشمیرفسنجانی گفته، معتقد است که پدرش را داخلیها کشتند و فوری احضار شده است. در حالی که همین داخلیها و جناح تندرو با نوعی تبختر و اطمینان و البته با کنایههای روشنتر از تصریح (ابلغ من التصریح) همین ایده را بازتاب میدهند. فارغ از اعتبار ادعای خانم هاشمی باید پیشتر با کنایه زنندگان برخورد میشد نه اینکه خانواده آقای هاشمی هم چوب آن کنایهها را بخورند و هم چوب این ادعا را. اگر خانم هاشمی در دادگاه و در دفاع از گزاره خود به آن کنایههای صریح اشاره کند، دادگاه چه پاسخی خواهد داد که چرا تاکنون آنها را احضار نکرده است؟
جالب این است که یک نماینده منسوب به تندروها در مجلس در اعتراض به ادعای فوق گفت: «چرا در دهان اینها زده نمیشود؟ جمهوری اسلامی را متهم میکنند اما رسیدگی نمیشود چون اینها از یک خانواده خاص هستند.»
نمونه مشابه ولی مقابل آن در ادعای زدن بالگرد آقای رییسی است که حکومت بارها و بارها بر نفی هر گونه اقدام ویژه و خارجی تاکید کرده و از همان اول هم معلوم بود که مساله فقط بیکفایتی مدیریت سفر ایشان و عدم توجه به ضوابط و زمانبندی حرکت بوده ولی عدهای چون علاقهای به چنین درگذشتی ندارند، دنبال روایتسازی هستند و میدانند که چنین روایتی بیش از هر چیز علیه ستاد کل نیروهای مسلح است، ولی این حرف را مکرر میگویند و هیچ برخوردی هم با آنان نمیشود.
نمونه دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفته که: «برخی از زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکردهاند و به راحتی با یکدیگر جدال میکنند و فضای کشور را به هم میریزند.» اتفاقا حرف بسیار درستی است. این جدالها شخصی نیست، درباره مهمترین مسائل کشور است و بازتاب گستردهای در فضای سیاسی کشور دارد. ولی جالب است که نه این شورا اقدامی میکند و نه حتی از احضار قضایی خبری هست. ولی در جناح مقابل، اگر کوچکترین حرفی و مطلبی از افراد عادی و مطبوعات درج شود 10 فرد و گروه لباس مدعیالعموم را میپوشند و به خط میشوند که چه شده است؟ باید مومنین از راه برسند چون ایمان و امان و دین و کشور و حجاب در خطر افتاده است.
نمونه دیگر یک نماینده تندرو تهران، رییسجمهور اسبق را متهم ردیف اول دزدی معرفی کرده ولی هیچ سوالی و احضاری صورت نمیگیرد. در نقطه مقابل یکی دیگر گفته شکدوم با خیلیها رابطه داشته فوری محاکمه و محکومش کردند. من البته از هیچ ادعای بدون سندی دفاع نمیکنم؛ سهل است که محکوم هم میکنم ولی این حد از تبعیضها غیرقابل پذیرش است. رسانه سخنگوی تندروها گفته که مهسا امینی را پسرخالهاش مسموم کرده و کشته است! هیچ نهاد رسمی پا به میان نگذاشت که این ادعا را تکذیب کند در حالی که او پسرخاله ندارد.
نمونه دیگر اخبار متواتر از تخلفات بانک آینده طی سالهای گذشته بود. در حالی که تاکنون حتی یک مدیر آن مورد بازخواست جدی حقوقی و قضایی قرار نگرفته. در حالی که افراد دیگر با اتهامات نامعین و کماثرتر از آن الان زیر خاک پوسیدهاند.