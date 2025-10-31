En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شغل برانکو پس از خداحافظی از فوتبال

برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم ملی اگرچه از دنیای مربیگری کناره‌گیری کرده ولی از عرصه ورزش خارج نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۹۵
| |
5 بازدید

شغل برانکو پس از خداحافظی از فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ برانکو که تیم ملی ایران را به جام جهانی ۲۰۰۶ رساند و البته قهرمانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان و عنوان سومی در جام ملت‌های ۲۰۰۴ چین را نیز همراه با ما جشن گرفت، در معیت سرمربی پرسپولیس هم افتخارات بسیار زیادی کسب کرد.

 این مربی روز پنجشنبه با صراحت اعلام کرد از دنیای مربیگری خداحافظی کرده و ترجیح می‌دهد بیشتر از گذشته برای خانواده‌اش وقت بگذارد. البته برانکو همچنان در کنار ورزش باقی خواهد ماند. او صاحب یک کمپ ورزشی در کرواسی است که حالا با توجه به بازنشستگی از عرصه مربیگری، شخصاً مدیریت آن را بر عهده خواهد گرفت. کمپ مذکور قبلا هم در مالکیت پروفسور بود ولی با توجه به اینکه او خارج از کرواسی مربیگری می‌کرد، طی سالیان گذشته همواره توسط افراد دیگری مدیریت می‌شد.

برانکو از نظر مالی دغدغه‌ای ندارد و زندگی کاملاً مرفهی دارد.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
برانکو ایوانکوویچ تیم ملی فوتبال ایران برانکو پرسپولیس
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bwV
tabnak.ir/005bwV