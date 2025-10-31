شغل برانکو پس از خداحافظی از فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ برانکو که تیم ملی ایران را به جام جهانی ۲۰۰۶ رساند و البته قهرمانی در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان و عنوان سومی در جام ملتهای ۲۰۰۴ چین را نیز همراه با ما جشن گرفت، در معیت سرمربی پرسپولیس هم افتخارات بسیار زیادی کسب کرد.
این مربی روز پنجشنبه با صراحت اعلام کرد از دنیای مربیگری خداحافظی کرده و ترجیح میدهد بیشتر از گذشته برای خانوادهاش وقت بگذارد. البته برانکو همچنان در کنار ورزش باقی خواهد ماند. او صاحب یک کمپ ورزشی در کرواسی است که حالا با توجه به بازنشستگی از عرصه مربیگری، شخصاً مدیریت آن را بر عهده خواهد گرفت. کمپ مذکور قبلا هم در مالکیت پروفسور بود ولی با توجه به اینکه او خارج از کرواسی مربیگری میکرد، طی سالیان گذشته همواره توسط افراد دیگری مدیریت میشد.
برانکو از نظر مالی دغدغهای ندارد و زندگی کاملاً مرفهی دارد.