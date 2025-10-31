۵ مورد از بدترین ناوهای هواپیمابر در تاریخ نظامی

یه گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز،ناوهای هواپیمابر، شناورهای غولپیکری هستند که وظیفهی حمل و پشتیبانی از جنگندهها را بر عهده دارند. اما گاهی اوقات طراحی و مهندسی ضعیف، این غولهای فلزی را به شکستهای بزرگی تبدیل میکند. از ناو دودزای روسی آدمیرال کوزنتسوف تا شینانو ژاپنی، تاریخ نظامی پر از ناوهای هواپیمابری است که به انتظارات عمل نکردهاند.
علاوه بر این، کوزنتسوف در وظیفه اصلی خود، یعنی پشتیبانی هوایی، نیز ضعیف عمل میکرد. این ناو با وجود طول ۳۰۰ متری خود، از یک سطح شیبدار برای پرتاب هواپیماها استفاده میکند که وزن و سوخت قابل حمل آنها را محدود میسازد. در ماموریتی در سال ۲۰۰۹، یک آتشسوزی منجر به مرگ یک ملوان شد و صدها تُن مازوت به دریای مدیترانه نشت کرد. کوزنتسوف در سال ۲۰۱۸ برای تعمیرات به بندر رفت، اما آتشسوزی دیگری منجر به مرگ دو کارگر و خسارات جدی شد.
در اولین سفر خود، شینانو توسط زیردریایی آمریکایی Archerfish مورد اصابت چهار اژدر قرار گرفت و هفت ساعت بعد غرق شد. این ناو همچنان بزرگترین کشتی غرق شده توسط زیردریایی است.
لیائونینگ، اولین ناو هواپیمابر چین، تاریخچهای پر از فریب و توطئه دارد. این ناو در اصل قرار بود دومین ناو هواپیمابر کلاس Kuznetsov روسیه باشد، اما پس از فروپاشی شوروی به اوکراین رسید و سپس به یک شرکت در ماکائو فروخته شد. در نهایت، این ناو به دست دولت چین افتاد و برای هدف اصلی خود بازسازی شد. متاسفانه، بسیاری از مشکلات Kuznetsov در Liaoning نیز تکرار شد. مانند Kuznetsov، این ناو هم از سیستم سطح شیبدار برای پرتاب جنگندههای J-15 استفاده میکند که محدودیتهایی را ایجاد میکند. لیائونینگ با وجود استفاده از سوخت سنگین بهجای مازوت، همچنان دود سیاه زیادی تولید میکند.
شارل دوگل، تنها ناو هواپیمابر هستهای غیرآمریکایی، با مشکلاتی روبرو بوده است. اندازه کوچک عرشه پرواز آن، پرتاب هواپیماهایی مانند E-2 Hawkeye را با مشکل مواجه میکرد. همچنین، حفاظ ناکافی رآکتور هستهای منجر به سطح بالای تشعشعات در کشتی شد. علاوه بر این، پروانههای ناو بهدلیل نقص در ساخت، ارتعاش شدیدی ایجاد میکردند.
طراحی یو اس اس واسپ (USS Wasp) تحت تاثیر پیمان دریایی واشنگتن بود که اندازه ناوهای هواپیمابر آمریکایی را محدود میکرد. برای کاهش وزن، طراحان از زره کمتری استفاده کردند که این ناو را آسیبپذیر میساخت. در سپتامبر ۱۹۴۲، واسپ توسط یک زیردریایی ژاپنی مورد اصابت اژدر قرار گرفت و آتشسوزیهای بعدی منجر به غرق شدن آن شد.