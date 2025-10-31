فسخ قرارداد ستاره ولزی به خاطر یک سگ

حضور رمزی در پوماس کمتر از شش ماه به‌ طول انجامید. او تنها در ۶ دیدار به میدان رفت، ۳ بار در ترکیب اصلی قرار گرفت و یک گل به ثمر رساند.

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، دوران حضور آرون رمزی در فوتبال مکزیک به پایان رسید. این هافبک ولزی پس از تجربهٔ حادثه‌ای تلخ در زندگی شخصی خود و گم‌ شدن سگ محبوبش هَلو، از باشگاه پوماس جدا شد.

به‌ گزارش AS México، طرفین با توافق دو طرفه قرارداد را فسخ کردند و رمزی برای حضور در کنار خانواده‌اش به اروپا بازگشته است.

بر اساس این گزارش، رمزی پس از ناپدید شدن سگش در شهر سن‌ میگل د آلنده در ایالت گواناخواتو، چمدان‌هایش را بست و مکزیک را ترک کرد. این اتفاق روحیهٔ او را به‌شدت تحت‌ تأثیر قرار داد؛ تا جایی که دیگر در تمرینات تیم شرکت نمی‌کرد؛ موضوعی که از نظر مدیران پوماس قابل‌ چشم‌پوشی نبود و در نهایت، تصمیم به فسخ قرارداد گرفته شد؛ تصمیمی که خود بازیکن نیز با آن موافق بود.

قرارداد رمزی با پوماس تا ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار داشت، اما از دست دادن هَلو موجب افسردگی شدید او شد و تصمیمش برای بازگشت به خانه را قطعی کرد.

باشگاه پوماس در حال حاضر قصد ندارد بیانیهٔ رسمی دربارهٔ جدایی رمزی منتشر کند. این باشگاه از روی احترام به دوران حرفه‌ای او و به‌دلیل برخی ملاحظات قراردادی مطرح‌ شده از سوی نمایندگانش، انتشار اطلاعیهٔ رسمی را تا پایان فصل آپرتورا ۲۰۲۵ به تعویق انداخته است.

به این ترتیب، فصل کوتاه حضور آرون رمزی در فوتبال مکزیک به پایان رسید. ستارهٔ پیشین آرسنال و یوونتوس با فسخ قراردادش موافقت کرد تا مدتی از فوتبال فاصله بگیرد و در کنار خانواده‌اش باشد. او که در اواسط اکتبر پاداش قابل‌ توجهی برای یافتن سگ گمشده‌اش تعیین کرده بود (۲۰ هزار دلار)، پس از گذشت بیش از دو هفته هنوز خبری از هَلو دریافت نکرده است.