پای امپابه به کفش طلا رسید

به گزارش تابناک، کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، با ۳۱ گل زده در لالیگا، برنده کفش طلای فصل ۲۵-۲۰۲۴ شد. این جایزه معتبر چند ساعت دیگر در مراسمی ویژه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به او اهدا خواهد شد.

امباپه با کسب ۶۲ امتیاز، بالاتر از ویکتور گیوکرش، مهاجم سابق اسپورتینگ لیسبون با ۵۸.۵ امتیاز و محمد صلاح، ستاره لیورپول با ۵۸ امتیاز قرار گرفت و این عنوان را از آن خود کرد.

این مراسم که توسط روزنامه اسپانیایی مارکا میزبانی می‌شود، نقطه پایانی درخشان بر اولین فصل حضور امباپه در رئال مادرید است. در سیستم امتیازدهی کفش طلا، گل‌های زده شده در لیگ‌های برتر اروپا مانند اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آلمان و فرانسه هر کدام ۲ امتیاز ارزش دارند.