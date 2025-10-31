En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پای امپابه به کفش طلا رسید

کیلیان امباپه امروز در یک مراسم تماشایی با حضور تمام ستاره‌های رئال، مهمترین جایزه فصل برای یک مهاجم یعنی کفش طلای اروپا را دریافت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۶۹
| |
267 بازدید
پای کلیان امپابه به کفش طلا رسید
به گزارش تابناک، کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، با ۳۱ گل زده در لالیگا، برنده کفش طلای فصل ۲۵-۲۰۲۴ شد. این جایزه معتبر چند ساعت دیگر در مراسمی ویژه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به او اهدا خواهد شد.
 
امباپه با کسب ۶۲ امتیاز، بالاتر از ویکتور گیوکرش، مهاجم سابق اسپورتینگ لیسبون با ۵۸.۵ امتیاز و محمد صلاح، ستاره لیورپول با ۵۸ امتیاز قرار گرفت و این عنوان را از آن خود کرد.
 
این مراسم که توسط روزنامه اسپانیایی مارکا میزبانی می‌شود، نقطه پایانی درخشان بر اولین فصل حضور امباپه در رئال مادرید است. در سیستم امتیازدهی کفش طلا، گل‌های زده شده در لیگ‌های برتر اروپا مانند اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آلمان و فرانسه هر کدام ۲ امتیاز ارزش دارند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
کفش طلا کیلیان امباپه فوتبال امپابه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bw5
tabnak.ir/005bw5