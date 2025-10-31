آلومینیوم هم حریف استقلال نشد؛ صدرنشینی با سومین پیروزی متوالی به آسانی

سومین پیروزی متوالی استقلال در لیگ برتر به آسانی به دست آمد تا شاگردان ریکاردو ساپینتو همچنان روی دور برد بمانند.

در تقابل خانگی استقلال مقابل آلومینیوم اراک در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، آبی‌پوشان به بردی پرگل رسیدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های استقلال و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه) در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۱ به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو خاتمه یافت.

یاسر آسانی (دقیقه ۱۷ - پنالتی)، منیر الحدادی (دقیقه ۳+۴۵) و علیرضا کوشکی (دقیقه ۶۵) برای استقلال و رحمان جعفری (دقیقه ۵۳ - پنالتی) برای آلومینیوم گلزنی کردند. رضا مرزبان هم با اخراج در دقیقه ۷۷ آلومینیوم را در این بازی ۱۰ نفره کرد.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

ترکیب ابتدایی آلومینیوم:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، رضا مرزبان، سیدمهدی مهدوی، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، رحمان جعفری و عباس کهریزی.

نیمه نخست با فشار استقلال آغاز شد و در دقیقه ۱۴، یاسر آسانی که ستاره این روزهای آبی‌پوشان است، با نفوذ به محوطه جریمه آلومینیوم از مدافع خود خطا گرفت تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. خود آسانی پشت توپ ایستاد و در دقیقه ۱۷ با ضربه‌ای دقیق گل نخست بازی را به ثمر رساند؛ گلی که هم طلسم بسته‌بودن دروازه آلومینیوم بعد از پنج هفته را شکست و هم آسانی را به صدر جدول گلزنان نزدیک‌تر شود.

استقلال پس از این گل بازی را در کنترل داشت و سرانجام در دقیقه ۳+۴۵ مزد برتری خود را گرفت. ارسال دقیق علیرضا کوشکی از سمت چپ با ضربه سر منیر الحدادی همراه شد تا دروازه‌بان آلومینیوم، خلیفه، برای دومین بار تسلیم شود و آبی‌ها با برتری دو گله به رختکن بروند.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۳، سامان فلاح در محوطه جریمه استقلال با بازیکن آلومینیوم برخورد داشت. داور پس از بررسی صحنه با VAR اعلام پنالتی کرد و رحمان جعفری موفق شد با ضربه‌ای مطمئن اختلاف را به حداقل برساند.

اما شاگردان ساپینتو خیلی زود واکنش نشان دادند. در دقیقه ۶۵، همکاری دو بازیکن تأثیرگذار استقلال به بار نشست؛ ارسال دقیق منیر الحدادی از جناح راست روی سر علیرضا کوشکی نشست و این بازیکن با ضربه‌ای تماشایی دروازه آلومینیوم را برای سومین‌بار گشود.

در دقیقه ۷۷، رضا مرزبان مدافع آلومینیوم که یک کارت زرد در کارنامه داشت، پس از بازبینی صحنه توسط VAR کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین اخراج شد تا تیمش ۱۰ نفره به بازی ادامه دهد.

در دقایق پایانی تلاش آلومینیوم برای جبران نتیجه ثمری نداشت و استقلال با مدیریت بازی، سه امتیاز ارزشمند دیگر را به حساب خود واریز کرد تا با ۱۶ امتیاز به صدر جدول بازگردد. آن هم پس از دو برد متوالی که مقابل مس رفسنجان و فجرسپاسی شیراز به دست آورده بود.