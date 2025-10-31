به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، آخرین وضعیت راههای کشور امروز _جمعه نهم آبان_ به شرح زیر است:
- تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا میانک و محدوده ولی آباد
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل گزنک تا لاریجان
- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال)
- محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل حسین آباد تا امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده گلشهر و حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر
- ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران حدفاصل سعید آباد تا انتهای حوزه آزادراه
- پدیده مه گرفتگی در برخی از محورهای استان گلستان
صادق ضیائیان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آخرین پیشبینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز در مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، ابرناکی و رگبار پراکنده رخ میدهد و در نوار شرقی و مرکز کشور، افزایش وزش باد و گاهی گردوخاک انتظار میرود.
وی افزود: شنبه در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور، وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و در نوار شمالی به ویژه در سواحل دریای خزر، افزایش دما پیش بینی میشود و در سایر مناطق جوی آرام مستقر خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و نقاطی از خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار باران و کاهش نسبی دما رخ میدهد.
ضیائیان ادامه داد: دوشنبه بارش تنها در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران و سهشنبه تنها در سواحل شرقی اربیل ادامه خواهد داشت و از بعد از ظهر یکشنبه تا روز سهشنبه در نوار شرقی و مرکز کشور، افزایش وزش باد و گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.