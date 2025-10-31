نیمی از ثروت کره خاکی در اختیار این چند نفر است!

تعداد میلیاردرها در جهان ۳۵۰۸ نفر اعلام شده که ۱۱۳۵ نفر از آن‌ها آمریکایی هستند، یعنی حدود یک سوم کل جهان.

وال‌استریت ژورنال نوشت: در صحنه‌ای که معیارهای ثروت و نفوذ در قرن ۲۱ را بازتعریف می‌کند، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی جامع بر اساس داده‌های شرکت تحلیل مالی آلتراتا از رشد بی‌سابقهٔ ثروت‌های فردی بزرگ در جهان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۴ تریلیون دلار رسید، با رشد سالانه ۱۰.۳٪ نسبت به سال قبل، که بالاترین سطح در تاریخ ثبت شده است.

این گزارش رشد سریع را به عملکرد قوی بازارهای جهانی سهام و رونق بخش‌های فناوری و هوش مصنوعی نسبت می‌دهد که منجر به بازطراحی نقشهٔ ثروت جهانی به شکل نامتوازن و شدید شده است.

آمریکا در صدر

تعداد میلیاردرها در جهان ۳۵۰۸ نفر اعلام شده که ۱۱۳۵ نفر از آن‌ها آمریکایی هستند، یعنی حدود یک سوم کل جهان.

ارزش مجموع ثروت میلیاردرهای آمریکایی ۵.۷ تریلیون دلار است که ۴۳٪ از ثروت کل میلیاردرهای جهان را شامل می‌شود.



چین با ۳۲۱ میلیاردر و ثروتی معادل ۱.۳ تریلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد، یعنی حدود ۱۰٪ از کل ثروت جهانی.

در اروپا، برای اولین بار از زمان جمع‌آوری داده‌ها بیش از یک دهه پیش، تعداد میلیاردرها از یک هزار نفر عبور کرده است.

هوش مصنوعی و گسترش شکاف ثروت

روزنامه وال‌استریت ژورنال توضیح داده است که رشد در بخش فناوری و هوش مصنوعی باعث دو برابر شدن ثروت ثروتمندان آمریکایی، از جمله ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و جف بزوس شده است، که ناشی از سودهای کلان در بازار سهام بوده است.

گزارش نشان می‌دهد که بخش فناوری با رشد ۱۹۸٪ بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ در صدر افزایش ثروت‌ها قرار دارد، پس از آن بخش‌های هتلداری و سرگرمی ۱۴۶٪، بهداشت و درمان ۷۵٪ و بخش مالی ۷۴٪ رشد داشته‌اند. در مقابل، بخش املاک و مستغلات ضعیف‌ترین عملکرد را با رشد تنها ۳۷٪ نشان داده که حاکی از انتقال تمرکز به اقتصاد دیجیتال است.

اروپا پیشتاز و چین در عقب

برای اولین بار در یک دهه، تعداد میلیاردرهای اروپایی از یک هزار نفر عبور کرده و شامل افراد شاخصی مانند برنار آرنو، مدیرعامل گروه فرانسوی LVMH با ثروت ۲۳۶.۴ میلیارد دلار و دیتر شفارتز مالک فروشگاه‌های آلمانی لیدل با ثروت ۴۵.۹ میلیارد دلار است.

در مقابل، جایگاه منطقه آسیا کاهش یافته است، به‌ویژه پس از خروج برخی از افراد برجسته چین و هنگ‌کنگ از فهرست ثروتمندان، هرچند شخصیت‌هایی مانند ژونگ شانشان، مؤسس شرکت آب معدنی نونگفو اسپرینگ با ثروت ۷۹.۹ میلیارد دلار و پونی ما، مدیرعامل شرکت تنسنت با ثروت ۷۱.۵ میلیارد دلار همچنان در فهرست حضور دارند.

آستانهٔ جدید ثروت و پیامدهای اجتماعی

طبق گزارش، حداقل ثروت برای ورود به فهرست میلیاردرها ۴.۲ میلیارد دلار است، در حالی که ۳.۴٪ از افراد از فهرست خارج شده‌اند که کمترین میزان از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. برخی چهره‌های شناخته‌شده مانند شاه چارلز سوم با ثروت ۷۷۰ میلیون دلار از ورود به فهرست بازمانده‌اند.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این ارقام نشان‌دهنده گسترش شکاف میان ثروتمندان و سایر اقشار جامعه است، چرا که ثروت بیش از پیش در دست اقلیتی کوچک متمرکز شده و در عین حال اقتصادهای نوظهور با کاهش رشد و نابرابری در توزیع درآمد مواجه هستند.

منطقه آمریکای شمالی همچنان بزرگ‌ترین مرکز تجمع ثروت در جهان است، پس از آن اروپا قرار دارد و آسیا به دلیل تحولات اقتصادی جهانی موقعیت رقابتی خود را از دست می‌دهد.

تحلیل‌گران معتقدند که رشد هوش مصنوعی در آینده این نابرابری را میان کشورها و افراد افزایش خواهد داد، زیرا قدرت اقتصادی به سمت شرکت‌های بزرگ فناوری منتقل می‌شود که هم تولیدکننده و هم دارنده ثروت هستند.