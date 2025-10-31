En
دولت به جای هالووین، جشن مهرگان را کلید زد

سخنگوی دولت در خصوص جلوگیری از برگزاری جشن هالووین در کشور گفت: ما این همه جشن ملی داریم، هالووین کجا بود؟ اصولا جلوگیری یک راه است ولی یک راه دیگر فرهنگ‌سازی است. یعنی برگشتن به جشن‌های ملی و مذهبی خودمان می‌تواند بسیار بهتر باشد. ما کلی جشن‌های ملی داریم و می‌توانیم روی همان جشن‌ها متمرکز شویم؛ جشن مهرگان ما چه شده است؟!
دولت به جای هالووین، جشن مهرگان را کلید زد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به این سوال که آیا شما از حضور آمران به معروف در سطح شهر خبر دارید و آیا دولت پیگیری‌ در این زمینه داشته است،  گفت: نه در جریان نیستم ولی موضوع فرهنگیِ نوع رفتار آدم‌ها در سطح اجتماع به عنوان یک موضوع فرهنگی در حال پیگیری است.

وی در خصوص اطلاعیه ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ، یا فروش اقلام مرتبط با مراسم موسوم به «هالوین» در کلیه اماکن عمومی و صنفی، تصریح کرد: ما این همه جشن ملی داریم، هالووین کجا بود؟

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه جلوگیری از برگزاری یک جشن باعث سلب اختیار و آزادی عمومی مردم نخواهد شد، اظهار کرد: چرا، اصولا جلوگیری یک راه است ولی یک راه دیگر فرهنگ‌سازی است. یعنی برگشتن به جشن‌های ملی و مذهبی خودمان می‌تواند بسیار بهتر باشد.

وی گفت: ما کلی جشن‌های ملی داریم و می‌توانیم روی همان جشن‌های متمرکز شویم؛ جشن مهرگان ما چه شده است!؟

گفتنی است؛ اخیرا در آستانه برگزاری جشن هالوین  در  ۳۱ اکتبر _ ۹ آبان  (امروز)  اتاق اصناف ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه مدیران و متصدیان محترم واحدهای صنفی، به‌ویژه کافه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌های پذیرایی می‌رساند؛ بر اساس مقررات جاری و در راستای صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور، برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ، یا فروش اقلام مرتبط با موسوم به «هالوین» در کلیه اماکن عمومی و صنفی به طور کامل ممنوع می‌باشد.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی به‌عمل آورده و در صورت مشاهده هر نوع اقدام تبلیغی یا اجرایی مرتبط، نسبت به پلمب واحد متخلف و معرفی متصدی به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود. از کلیه صنوف محترم درخواست می‌گردد ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات، از هرگونه همکاری یا مشارکت در برگزاری این‌گونه مراسم خودداری نمایند. تأکید می‌گردد مسئولیت هرگونه تخلف در این خصوص، مستقیماً بر عهده متصدی واحد صنفی خواهد بود

