دفاع جنجالی ونس از ترامپ در حمله به ایران

جیدی ونس در سخنانی عنوان کرد: «ما از برخی طرفداران و عاشقان اسرائیل شنیدیم که آنها نمیخواهند ما با برخی از کشورهای خاورمیانه ارتباط داشته باشیم. نظر رئیسجمهور این است که با ما باید با هر کشوری که با آنها منافع مشترک داریم، ارتباط داشته باشیم و اگر این در راستای منافع مردم آمریکا باشد، این کار را انجام میدهیم. او تا الان همین کار را انجام داده است.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه با اشاره به ستیزهجوییهای انجام گرفته علیه خاک ایران گفت: «من همچنین به خاطر دارم که برخی میگفتند رئیسجمهور آمریکا میخواهد برای اسرائیل، ما را با صدها هزار سرباز درگیر جنگ برای تغییر رژیم کند. من مسئله به چهار یا شش ماه پیش بازمیگردد.»
ونس ادامه داد: «حال میخواهم بدانم که آیا کسانی که رئیسجمهور آمریکا را متهم کردند که میخواهد ما را درگیر جنگی برای تغییر رژیم برای اسرائیل کند، حالا پاپس میکشند و میآیند بگویند که ما در اشتباه بودیم؟»
وی تصریح کرد: «بدین خاطر که رئیسجمهور آمریکا نمیخواست ما را وارد جنگی برای تغییر رژیم برای هیچ کشور دیگری بکند. او میخواست یک تاسیسات هستهای را نابود کند و همه را به خانه بازگرداند و دقیقا همین کار را نیز انجام داد.»