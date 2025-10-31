سردار قریشی: حجاب را تبدیل به ابزار تفرقه نکنید

انسجام ملی و وحدت ملی مهم‌ترین سلاح در مقابل دشمن است که ان‌شاالله باید تلاش کنیم، حفظ شود. من از دولت، مجلس و شخص رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که در دفاع مقدس کاملاً در صحنه بودند و در مقابل دشمن ایستادند و الحمدالله این مسیر را ادامه می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رمز اصلی مردم ما وحدت و انسجام بود که با تبعیت از رهبری در مقابل دشمن می‌ایستادند. به نظر من، هرگونه سخن و هرگونه بیانی از طرف هر کسی که به این انسجام و این وحدت به هر بهانه‌ای ضربه بزند، به نفع دشمن خواهد بود.

سردار سرتیپ سیدقاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رابطه با اهمیت حفظ انسجام ملی در شرایطی که تهدیدات اسرائیل همچنان ادامه دارد و تنش‌های نیز در منطقه تمام نشده است، گفت: از ویژگی‌های برجسته کشور عزیز ما در دو دفاع مقدس جنگ تحمیلی که با پیشرانی صدام صورت گرفت و جنگ اخیر و تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، این بود که مردم ما با انسجام و وحدت در مقابل دشمن ایستادند و اراده خود را تحمیل کردند.

وی ادامه داد: در جنگ موسوم به ۱۲ روزه، ما شاهد بودیم که همه ارکان نظام، دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها، پای دفاع از کشور آمدند و مهم‌تر از همه، مردم ما با وحدت کلمه و انسجام در مقابل دشمن ایستادند و به خوبی نشان دادند که از ایران عزیز کاملاً دفاع می‌کنند و همه با هم یک حرف دارند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ما شاهد بودیم که حتی بسیاری از افرادی که خارج از کشور بودند و ذره‌ای غیرت ایرانی در آن‌ها وجود داشت، در مقابل حمله دشمن ایستادند، تصریح کرد: رمز اصلی مردم ما وحدت و انسجامی بود که با تبعیت از رهبری در مقابل دشمن می‌ایستادند. به نظر من، هرگونه سخن و هرگونه بیان از طرف هر کسی که به این انسجام و این وحدت به هر بهانه‌ای ضربه بزند، به نفع دشمن خواهد بود.

وی با اشاره به این موضوع که برخی تلاش می‌کنند در رسانه‌ها به اشکال مختلف بین مردم، بین جریانات سیاسی و بین نظام، یعنی قوای مختلف و سازمان‌های مختلف، اختلاف بیاندازند تا به هدف خود برسند، اظهارکرد: انسجام ملی و وحدت ملی مهم‌ترین سلاح در مقابل دشمن است که ان‌شاالله باید تلاش کنیم، حفظ شود. من از دولت، مجلس و شخص رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که در دفاع مقدس کاملاً در صحنه بودند و در مقابل دشمن ایستادند و الحمدالله این مسیر را ادامه می‌دهند.

سردار قریشی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر اقدامات دولت را در زمینه دفاع ملی مثبت ارزیابی می کنید، عنوان کرد: بله؛ دولت به وظایف خود عمل کرده است، البته دولت وظایف دیگری نیز دارد یعنی وظایف دفاع مقدس با وظایف دیگری که در قبال مردم دارد یکی است و هر دو برای مردم است. دولت هم در رابطه با دفاع مقدس و هم در ارائه خدمات به مردم وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خصوص انتقاداتی که در موضوع حجاب و عملکرد دولت در این حوزه‌ی فرهنگی مطرح شده است، بیان کرد: به نظر من خیلی به مسائل تفرقه‌افکن ورود نکنیم و نپردازیم اما به هر حال در کشور ما یک فرهنگ دینی و یک غیرت دینی با یک سابقه چند هزار ساله حاکم است که باید همه ما به آن احترام بگذاریم و آن را حفظ کنیم.