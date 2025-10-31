۰۹/آبان/۱۴۰۴
Friday 31 October 2025
۲۲:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
564
564
بازدید
پ
اینفوتابناک | بزگترین مصرفکنندگان گندم
در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی بزرگرتین کشورهای مصرف کننده گندم پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۳۷۳۶۶
تاریخ انتشار:
۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
31 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۷۳۶۶
|
۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
31 October 2025
|
564
بازدید
564
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
کشورهای جهان
گندم
مصرف
نان
چی
هند
آمریکا
اروپا
اقتصاد جهان
خبر فوری
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات واردات گندم/ هند در لیست نیست
صادرات گندم آمریکا بعد از ترور سردار سلیمانی به مشکل خورد
هدررفت گندم در سبزه عید بیشتر است یا در نان؟!
درخواست آمریکا از هند برای لغو ممنوعیت صادرات گندم
گمشدن کاغذ مصوبه رسمی تعیین قیمت گندم!
پرداخت اختلاف قیمت واقعی و یارانهای گندم ،به مردم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
زردپوشان اصفهانی به یک قدمی استقلال رسیدند
مشاهده ارواح کیهانی در صورت فلکی ذاتالکرسی!
پایان دربی خوزستان بدون برنده
اینفوتابناک | بزگترین مصرفکنندگان گندم
آمریکا استفاده از هوش مصنوعی را محدود میکند؟
هشدار: ۹۰٪ ایرانیها در رمزارز ضرر میکنند!
کشف جسد یک مرد در سد اکباتان همدان
احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا قوت گرفت
موشک جدید اتمی روسها 50 برابر قویتر از بمب هیروشیما!
پای امپابه به کفش طلا رسید
روایت داریوش فرهنگ از ملاقات با ترانه علیدوستی در زندان اوین
نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به چه عددی میرسد؟
پیام تسلیت سید حسن خمینی به تاجزاده
استقلالیها هاشمیان را تشویق کردند!
ماجرای ملاقات داریوش فرهنگ با ترانه علیدوستی در اوین
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم میزند
رونمایی ترکها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
یخبندان از امشب آغاز میشود + نقشه دمایی
خاخام یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم میکنم!
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
(۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!
(۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
(۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲
(۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
(۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینههای زندگی مردم خبر دارید؟
(۷۱ نظر)
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
(۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
(۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
(۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!
(۵۷ نظر)
فردوسیپور فقط ادای مردمی بودن را در میآورد!
(۵۵ نظر)
هزینههای حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه
(۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005buQ
tabnak.ir/005buQ
کپی شد