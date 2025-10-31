\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9\u062a\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u00ab\u0633\u0627\u0644\u0646 \u06f4\u00bb \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u06a9 \u062c\u0648\u0634 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u06a9\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0633\u0627\u063a\u0631 \u0642\u0646\u0627\u0639\u062a \u0648 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\n\n