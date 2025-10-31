به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید عنوان کرد: «روسیه زرادخانه هسته‌ای بزرگی دارد، چینی‌ها هم زرادخانه هسته‌ای بزرگی دارند. گاهی اوقات باید آن را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می‌کند.»

معاون «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: «انجام آزمایش‌های هسته‌ای بخش مهمی از امنیت ملی آمریکا است که مطمئن شویم این زرادخانه هسته‌ای که ما داریم واقعا به درستی کار می‌کند.»

دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرد که به پنتاگون دستور داده است «آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را در شرایط برابر» با روسیه و چین آغاز کند.

مقامات روسیه هم به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند و در تازه‌ترین اظهار نظر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای دستور دادن به پنتاگون برای از سرگیری فوری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا نیاز به توضیح بیشتر دارد.»

جی‌دی ونس در ادامه ضمن هشدار درباره تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده گفت: «تعطیلی دولت می‌تواند به فاجعه در بخش هوانوردی منجر شود. بدین ترتیب، رئیس‌جمهور ترامپ سخت تلاش می‌کند تا تاثیر تعطیلی دولت بر مردم را به حداقل برساند.»

وی افزود: «دموکرات‌ها تلاش می‌کنند تعطیلی دولت را برای مردم آمریکا دردناک کنند. ما می‌خواهیم با دموکرات‌ها برای پایان دادن به تعطیلی دولت گفت‌وگو کنیم اما تسلیم آنها نخواهیم شد.»

علاوه بر معاون رئیس‌جمهور آمریکا، «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز در هشداری پیرامون این مسئله عنوان کرد: «اگر تعطیلی دولت ایالات متحده بعد از اول نوامبر (۱۰ آبان ماه) نیز ادامه یابد، می‌تواند روزانه ده‌ها میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته باشد.»

در حالی‌که مجلس سنای آمریکا از تصویب لایحه بودجه ناکام مانده است، دولت دونالد ترامپ از تعطیلی دولت برای پیشبرد ماموریت خود با بروکراسی فدرال از جمله کاهش تعداد آژانس‌ها و اخراج کارمندان، استفاده کرده است.

تعطیلی فعلی دولت ایالات متحده از اول ماه اکتبر آغاز شد؛ درست پس از آنکه کنگره در ۳۰ سپتامبر به توافقی نرسید. دموکرات‌های کنگره موضع سختگیرانه‌ای در مورد تمدید اعتبار مالیاتی در حال انقضا برای قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه اتخاذ کردند.