اعتراف موساد به بمبگذاری وسایل الکترونیکی در کشورها

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یوسی کوهن، رئیس اسبق سازمان جاسوسی موساد تصریح کرده که اسرائیل «تجهیزات دستکاری شده و بمب‌گذاری‌شده» زیادی را به بسیاری از کشورها ارسال کرده است.

او با یادآوری عملیات انفجار پیجر‌ها و بی‌سیم‌های اعضای حزب‌الله لبنان در روز‌های ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ تهدید کرده که اسرائیل می‌تواند از این تجهیزات برای عملیات‌های خرابکارانه علیه کشور‌های دیگر هم استفاده کند.

کوهن در این مصاحبه که ویدئوی آن دیروز (چهارشنبه) در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده می‌گوید: «آیا در غزه شاهد شگفتی‌های اطلاعاتی نبودید؟ دیدید که پیجرها... می‌دانید چه تعداد تجهیزات دستکاری‌شده در این کشورها داریم؟ شما خبر ندارید اما من خبر دارم.»

مجری برنامه در ادامه از رئیس سابق موساد پرسید که آیا منظورش تجهیزات بمب‌گذاری‌شده است؟ و او در پاسخ گفت: «نه فقط تجهیزات بمب‌گذاری‌شده بلکه تجهیزات دستکاری‌شده هم داریم.»

کوهن در پاسخ به این سوال که درباره چه کشورهایی صحبت می‌کند گفت: «همه کشورهایی که بتوانید تصور کنید.»

رئیس سابق موساد مدعی شد که روش دستکاری در تجهیزات الکترونیکی را بین سال‌های 2002 تا 2004 خودش ابداع کرده است.

او در ادامه گفت: «ما از این تجهیزات دستکاری‌شده در جنگ دوم لبنان استفاده کرده‌ایم. بعضی از عناصر [آنها] با ما صحبت می‌کردند». (احتمالاً اشاره به شنود).

همزمان با اظهارات یوسی کوهن مصاحبه دیگری مربوط به حدود یک ماه پیش از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فضای مجازی فراگیر شده که می‌گوید هر کسی که موبایل با خودش به همراه دارد «بخشی از اسرائیل را با خودش همراه دارد».