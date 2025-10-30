En
نایب قهرمانی پسران فوتسال ایران دربرابر افغانستان

پسران فوتسال ایران با شکست مقابل افغانستان به مقام نایب قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین رسیدند.
به گزارش تابناک، رقابت‌ها فوتسال بازی‌های آسیایی بحرین به روز آخر خود رسید. بعد از اینکه شب گذشته دختران فوتسال ایران با غلبه بر چین به مقام قهرمانی رسیدند، امشب و از ساعت ۱۹ (به وقت محلی) پسران فوتبال ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف ازبکستان رفتند.

علی صانعی سرمربی تیم ایران، در این بازی محمدعلی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمدجواد نوروزی را از ابتدا به میدان فرستاد.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پسران فوتسال افغانستان به پایان رسید تا شاگردان علی صانعی به مقام نایب قهرمانی این رقابت‌ها برسند.
تک گل ایران را حسین‌رضا یوسفی به‌ثمر رساند.

در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم دو تیم ازبکستان و تایلند به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۶ بر ۲ به سود تایلندی‌ها به پایان رسید تا آن‌ها به مدال برنز این رقابت‌ها برسند.

