En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عصبانیت اسکوچیچ از تساوی با پرسپولیس: ما باختیم!

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور با چهره‌ای برافروخته در نشست مطبوعاتی، تساوی مقابل پرسپولیس را شکست تلقی کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۴۱
| |
699 بازدید
عصبانیت اسکوچیچ از تساوی با پرسپولیس: ما باختیم!

به گزارش تابناک، تراکتور امشب (پنجشنبه) در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با تساوی یک، یک به پایان رسید. دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از این دیدار اظهار کرد: باور این نتیجه واقعا سخت است. به یاد ندارم که این قدر عصبانی بوده باشم. حس این نتیجه شبیه باخت است نه مساوی. با اینکه تیم حریف یک یار کم‌تر داشت اما اینکه چنین موقعیتی دادیم قابل قبول نیست.

او ادامه داد:«اگر انتظار دارید که هر بازی تیم من ۵ گل بزند، انتظار به جایی نیست. البته قبول دارم که این عملکرد از دو بازی گذشته‌مان ضعیف‌تر بود. نیمه اول خوب نبودیم و نیمه دوم هم بازی ۵۰-۵۰ بود اما بعد از اینکه گل زدیم، بازی تحت کنترل ما بود و باور نمی‌کنم که این کنترل را از دست دادیم و چنین گلی در دقایق آخر دریافت کردیم.»

اسکوچیچ بازهم به دو بازی گذشته تیمش و پیروزی‌های ۵ گله مقابل شارجه و گل‌گهر اشاره کرد و گفت:«همانطور که گفتم تیم ما در دو بازی قبلی بهتر بود اما هنوز برایم هضم نشده که چطور ما به حریف اجازه خلق آن موقعیت گل را دادیم و بازی در نهایت مساوی شد. مسلما اگر این بازی یک – صفر به نفع ما تمام می‌شد، مسلما الان از نظر شما خبرنگاران عملکرد ما بسیار خوب بود اما بازهم تاکید می‌کنم که نباید از این تیم انتظار داشته باشیم هر بازی ۵ گل به حریفانش بزند؛ چون یک انتظار غیر منتطقی است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر مسابقه فوتبال پرسپولیس تراکتور اسکوچیچ سرمربی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تراکتور بی‌رحمانه به یک قدمی صدر جدول رسید
پوستر دیدار امروز تراکتور مقابل گل‌گهر
آمار عجیب اسکوچیچ در تقابل‌ با پرسپولیس   
واکنش هاشمیان به خداحافظی پیروانی و خانبان
اوسمار در آسمان‌ها غرق تماشای پرسپولیس
رسمی: اوسمار ویرا سرمربی جدید پرسپولیس
سرمربی جدید پرسپولیس از راه رسید
پرسپولیس بازهم مساوی کرد، تراکتور بازهم نبرد/ دو شوت آتشین یخ بازی را آب کرد
پرسپولیس و هزینه ۲۰۰ میلیاردی برای نیمکت/ مدیران چه زمانی تغییر می‌کنند؟
اوسمار: هدف های بزرگی با پرسپولیس داریم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۵ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bu1
tabnak.ir/005bu1