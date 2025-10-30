عصبانیت اسکوچیچ از تساوی با پرسپولیس: ما باختیم!

به گزارش تابناک، تراکتور امشب (پنجشنبه) در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با تساوی یک، یک به پایان رسید. دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از این دیدار اظهار کرد: باور این نتیجه واقعا سخت است. به یاد ندارم که این قدر عصبانی بوده باشم. حس این نتیجه شبیه باخت است نه مساوی. با اینکه تیم حریف یک یار کم‌تر داشت اما اینکه چنین موقعیتی دادیم قابل قبول نیست.

او ادامه داد:«اگر انتظار دارید که هر بازی تیم من ۵ گل بزند، انتظار به جایی نیست. البته قبول دارم که این عملکرد از دو بازی گذشته‌مان ضعیف‌تر بود. نیمه اول خوب نبودیم و نیمه دوم هم بازی ۵۰-۵۰ بود اما بعد از اینکه گل زدیم، بازی تحت کنترل ما بود و باور نمی‌کنم که این کنترل را از دست دادیم و چنین گلی در دقایق آخر دریافت کردیم.»

اسکوچیچ بازهم به دو بازی گذشته تیمش و پیروزی‌های ۵ گله مقابل شارجه و گل‌گهر اشاره کرد و گفت:«همانطور که گفتم تیم ما در دو بازی قبلی بهتر بود اما هنوز برایم هضم نشده که چطور ما به حریف اجازه خلق آن موقعیت گل را دادیم و بازی در نهایت مساوی شد. مسلما اگر این بازی یک – صفر به نفع ما تمام می‌شد، مسلما الان از نظر شما خبرنگاران عملکرد ما بسیار خوب بود اما بازهم تاکید می‌کنم که نباید از این تیم انتظار داشته باشیم هر بازی ۵ گل به حریفانش بزند؛ چون یک انتظار غیر منتطقی است.»