آخرین طلای کاروان جوانان ایران به وزنه‌برداری رسید

وزنه‌بردار دسته فوق‌سنگین تیم ملی وزنه‌ برداری ایران و دارنده عنوان قهرمان نوجوانان جهان در رقابت‌های دوضرب سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به مدال خوش‌رنگ طلا رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۴۰
| |
920 بازدید
آخرین طلای کاروان جوانان ایران به وزنه‌برداری رسید

به گزارش تابناک، در آخرین روز سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، حسین یزدانی وزنه‌بردار دسته فوق‌سنگین تیم ملی وزنه‌برداری ایران از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران به روی تخته رفت و با شش وزنه بردار از کشورهای ازبکستان، کره جنوبی عربستان، ترکمنستان، لبنان، چین تایپه و امارات به رقابت پرداخت.

عملکرد حسین یزدانی در حرکت دوضرب به شرح زیر است:

یزدانی در حرکت اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرم شد. وی در دومین حرکت دوضرب توانست وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کند. یزدانی در سومین حرکت دوضرب توانست وزنه ۱۵۱ کیلوگرم را مهار کند.

به این ترتیب یزدانی با مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرم در حرکت دوضرب به مدال طلا رسید.

یزدانی پیش از این در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۱۵۱ کیلوگرم به نشان برنز رسیده بود.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بخش دختران و پسران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان موفق به کسب یک طلا، ۲ نقره و ۶ برنز شد.

