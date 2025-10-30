En
اعلام علت تصادف مرگبار با ۵ کشته در جاده نهاوند

رییس پلیس راه استان همدان گفت: ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل سرعت غیرمجاز دلیل تصادف امروز پنجشنبه در مسیر نهاوند- فیروزان با پنج کشته بود.
اعلام علت تصادف مرگبار با ۵ کشته در جاده نهاوند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: سواری دنا با یک سرنشین با سواری پژو پارس دارای چهار سرنشین برخورد کرد.

وی اضافه کرد: در این سانحه همه سرنشینان هر ۲ وسیله نقلیه در دم جان خود را از دست دادند.

رییس پلیس راه استان همدان گفت: ناتوانی راننده سواری دنا در کنترل وسیله نقلیه به علت تردد غیرمطمئنه ابتدا موجب خروج این خودرو از مسیر اصلی سپس واژگون شدن بر روی سواری پژو پارس که از مسیر مقابل در حال تردد بود، می شود.

سرهنگ سرمدی بیان کرد: حداکثر سرعت پیش بینی شده برای جاده نهاوند فیروزان ۱۰۰ کیلیومتر در ساعت است اما برای این نقطه به علت وجود پیچ، تابلوی ۵۰ کیلومتر در ساعت حاشیه جاده نصب شده است.

رییس جمعیت هلال احمر نهاوند نیز به ایرنا گفت: ساعت ۱۳ و ۳۱ دقیقه گزارش برخورد ۲ دستگاه حودرو بر روی پل حاج علیمرادیان فیروزان به هلال احمر گزارش شد.

علی کیانی افزود: پنج نیرو در قالب ۲ تیم امداد و نجات از پایگاه امدادی شهید نثاری فیروزان به محل تصادف اعزام شدند.

وی اضافه کرد: چهار عضو خانواده در داخل پژو پاررس شامل ۲ مرد و ۲ زن ۶۳ ساله و ۴۹ ساله و یک مرد جوان داخل خودرو مقابل که از بومی های فیروزان بود در این سانحه جان باختند.

