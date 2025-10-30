زنده با دیدار تراکتور صفر - پرسپولیس صفر؛ بازی ۶ امتیازی

دو تیم تراکتور و پرسپولیس در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در تبریز به مصاف هم رفتند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم تراکتور تبریز و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته نهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز، پنجشنبه در ورزشگاه بنیان دیزل و با رأی کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگران آغاز شد.
هدایت تراکتور را دراگان اسکوچیچ به عهده دارد، در حالی که هدایت پرسپولیسیها برای این دیدار پس از برکناری وحید هاشمیان و انتخاب اوسمار ویرا به عنوان سرمربی جدید خود، به صورت موقت به کریم باقری سپرده شد.
ترکیب ابتدایی تراکتور:
ترکیب ابتدایی پرسپولیس:
دانیال اسماعیلیفر در دقیقه ۹ مسابقه از سمت چپ و روی غفلت مدافعان پرسپولیس موقعیت خطرناکی را برای تراکتور ایجاد کرد که با دفع پیام نیازمند همراه بود.
مارکو باکیچ ضربه ایستگاهی که در دقیقه ۱۸ و چسبیده به محوطه جریمه نصیب پرسپولیس شده بود را با یک شوت محکم روانه دروازه پرسپولیس کرد، اما علیرضا بیرانوند با دفع توپ اجازه گلزنی نداد و توپ پس از برخورد به تیر افقی به کرنر رفت.
امیرحسین حسینزاده در دقیقه ۲۸ و از فاصلهای نسبتاً دور اقدام به شوتزنی کرد که با دفع توپ نیازمند همراه بود. در ادامه اما فاز دوم حمله تراکتوریها ثمری نداشت.
این خبر تکمیل میشود...