تصادف شدید دو سواری در جاده نهاوند با ۵ کشته

به گزارش تابناک، سردار احمد کرمیاسد، در جزئیات بیشتر این حادثه گفت: ساعت ۱۳:۵۰ امروز، دو دستگاه خودرو دنا و پژو پارس در یکی از محورهای مواصلاتی استان همدان با یکدیگر برخورد کردند. بر اساس بررسی اولیه کارشناسان، تخلف از سوی راننده خودرو دنا باعث انحراف و برخورد مستقیم این خودرو با پژو پارس شد. شدت حادثه به حدی بود که هر ۵ سرنشین در دم جان خود را از دست دادند.
به گفته سردار کرمیاسد، در این حادثه ۴ سرنشین پژو پارس ـ که نقشی در بروز حادثه نداشتند - و همچنین راننده خودرو دنا جان باختند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تیم کارشناسی پلیس راه در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه است، اما بر اساس شواهد اولیه، بیتوجهی به قوانین و ارتکاب تخلف از سوی راننده دنا نقش اصلی را در این تصادف داشته است.
او در پایان تاکید کرد: رانندگی محل آزمایش نیست. کوچکترین رفتار پرخطر در جاده میتواند نهتنها جان راننده متخلف، بلکه جان افراد بیگناه را نیز به خطر بیندازد.