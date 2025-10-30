دستگیری عاملین رعب و وحشت در محله نارمک تهران

بنا بر اعلام پلیس اطلاعات فاتب، اوباش و عاملین ایجاد رعب و وحشت در محله نارمک دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از پلیس اطلاعات فاتب، در پی حمله اراذل و اوباش به میدان ۲۹ نارمک و تخریب و رعب و وحشت موجب پیگیری توسط تیم عملیات ویژه مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب در این خصوص گردید.

نظر به درخواست‌های مکرر شهروندان و با توجه به انتشار صحنه شرارت اوباش مذکور در فضای مجازی، هماهنگی قضائی با دادسرا مبنی بر دستگیری متهمان صورت پذیرفت.

تیم عملیات به محل اعزام و پس از شناسایی و رصد لحظه‌ای و اقدامات اطلاعاتی محل مخفیگاه متهمین شناسایی و در دو عملیات غافلگیرانه در محدوده محله نارمک و فرجام، سه نفر از متهمین شرور که در ابتدا و به محض مشاهده مأمورین به وسیله سلاح سرد قصد درگیری و حمله ور شدن به مأمورین را داشته با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، متهمان از ناحیه پا به ضرب گلوله مهار و دستگیر شدند.

متهمان دارای سوابق درگیری بوده که جهت ارعاب مردم و اخاذی اقدام شرورانه را انجام داده بودند.