دستگیری عاملین رعب و وحشت در محله نارمک تهران

به گزارش تابناک به نقل از پلیس اطلاعات فاتب، در پی حمله اراذل و اوباش به میدان ۲۹ نارمک و تخریب و رعب و وحشت موجب پیگیری توسط تیم عملیات ویژه مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب در این خصوص گردید.
نظر به درخواستهای مکرر شهروندان و با توجه به انتشار صحنه شرارت اوباش مذکور در فضای مجازی، هماهنگی قضائی با دادسرا مبنی بر دستگیری متهمان صورت پذیرفت.
تیم عملیات به محل اعزام و پس از شناسایی و رصد لحظهای و اقدامات اطلاعاتی محل مخفیگاه متهمین شناسایی و در دو عملیات غافلگیرانه در محدوده محله نارمک و فرجام، سه نفر از متهمین شرور که در ابتدا و به محض مشاهده مأمورین به وسیله سلاح سرد قصد درگیری و حمله ور شدن به مأمورین را داشته با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، متهمان از ناحیه پا به ضرب گلوله مهار و دستگیر شدند.
متهمان دارای سوابق درگیری بوده که جهت ارعاب مردم و اخاذی اقدام شرورانه را انجام داده بودند.