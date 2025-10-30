عراقچی: زمان جهانی شدن تبریز فرا رسیده است

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه موظف است از بخش خصوصی حمایت کند، گفت: این وزارتخانه نقش تسهیل‌گر را دارد و وظیفه ما گشودن راه برای فعالان اقتصادی است.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه در نشست «دیپلماسی اقتصادی» در تبریز اظهار کرد: شهر تبریز باید به یک شهر بین‌المللی تبدیل شود و برای تحقق این هدف، باید برنامه‌ریزی و اقدام جدی صورت گیرد.

وی افزود: لازم است دولت و مدیران استان با همکاری بخش خصوصی تلاش کنند تا تبریز را به‌عنوان شهری بین‌المللی معرفی و تثبیت کنند.

عراقچی با تأکید بر لزوم جلب توجه جهانی به ظرفیت‌های تبریز گفت: باید از طریق برگزاری رویداد‌های بین‌المللی، نمایشگاه‌های منطقه‌ای و برنامه‌های مشترک اقتصادی، زمینه حضور فعال تبریز در سطح بین‌المللی فراهم شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در استان‌های مرزی تصریح کرد: از توان دیپلماسی اقتصادی در تعامل با کشور‌های همسایه به‌صورت کامل استفاده نشده است و این موضوع باید در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

عراقچی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌هایی که در استان آذربایجان شرقی مشاهده کردم، ضرورت بهره‌گیری بیشتر از توان بخش خصوصی را نشان می‌دهد. وزارت امور خارجه در این مسیر نقش تسهیل‌گر دارد و وظیفه ما گشودن راه برای فعالان اقتصادی است، نه تصدی‌گری.

وی با اشاره به رویکرد کلان دولت و رهبری در توسعه روابط اقتصادی استانی گفت: مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری تأکید ویژه‌ای بر تقویت دیپلماسی استانی دارند و این موضوع نیز مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه افزود: هدف از دیپلماسی استانی، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های مرزی برای افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه است.

عراقچی همچنین از برگزاری همایش بعدی دیپلماسی استانی در منطقه شمال‌غرب خبر داد و گفت: در این همایش، مدیران و مسئولان استان‌های شمال‌غرب، سفرای کشور‌های منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و نیز تعدادی از کشور‌های اروپایی و آفریقایی حضور خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت امور خارجه موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. اگر در پروژه‌ای نیاز به همکاری و پشتیبانی وجود داشته باشد، این وزارتخانه آماده همراهی است. در شرایط تحریم و تهدید، تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های داخلی کشور به‌ویژه در استان‌های همجوار را فعال و تقویت کنیم.