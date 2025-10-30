​ کتاب‌ سال ۱۴۰۳ بانک صادرات ایران منتشر شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، برای نخستین بار عملکرد این بانک در قالب کتاب سال در میان بانک‌های کشور منتشر شده، با ترکیب آمار، تحلیل‌های رفتاری و روایت‌های انسانی، تجربه‌ای تازه از شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ارائه می‌دهد.

کتاب سال ۱۴۰۳ بانک صادرات ایران با هدف پاسخ به افکار عمومی و بازتاب تلاش‌های خانواده بزرگ بانک صادرات ایران در سراسر کشور و شعب بین‌المللی تدوین شده و منبعی ارزشمند برای متخصصان مالی، فعالان حوزه فناوری‌های پولی و بانکی، پژوهشگران، دانشگاهیان و رسانه‌های تخصصی و عمومی به شمار می‌آید. ​

رشد کم‌سابقه در شاخص‌های مالی

سال ۱۴۰۳ برای بانک صادرات ایران، سالی سرشار از تحول و تثبیت جایگاه در شبکه بانکی و اقتصاد کشور بود.

سرمایه بانک با رشد ۲۶۳ درصدی به بیش از ۷۸۲ هزار میلیارد ریال رسید؛ اقدامی که همراه با افزایش ۳۹ درصدی کفایت سرمایه، نشانه‌ای از استحکام مالی و توانمندی بانک در مدیریت منابع است.

سود خالص بانک با رشد ۹۱ درصدی از مرز ۵۰ هزار میلیارد ریال گذشت و درآمدهای عملیاتی با ۴۴ درصد افزایش، رکوردی جدید به ثبت رساند. همچنین درآمد تسهیلات اعطایی ۵۳ درصد و درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع ۶۰ درصد رشد داشت.

در بخش دارایی‌ها نیز شاهد رشد ۴۱ درصدی و افزایش ۱۵۸ درصدی سود انباشته بودیم. فروش املاک مازاد با رشد ۲۹۰ درصدی و افزایش ۶۱ درصدی سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار، نشان‌دهنده حرکت حساب‌شده بانک در مسیر بهبود ترازنامه و خلق ارزش پایدار برای سهامداران است.

تحول دیجیتال؛ بیش از ۹۳ درصد تراکنش‌ها خارج از شعب

بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، فصل تازه‌ای از بانکداری دیجیتال را رقم زد.

تعداد نصب موفق همراه بانک صادرات ایران از مرز ۱.۲ میلیون گذشت و بیش از ۳.۶ میلیون کاربر فعال در پایان سال ثبت شد.

در همین دوره، سامانه‌های دیجیتال جدید بانک رشد چشمگیری داشتند:

چکنو، نخستین چک دیجیتال شبکه بانکی کشور، با بیش از ۷۸۰ هزار کاربر

سپینو، پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک صادرات ایران، با ۱.۹ میلیون کاربر در نخستین سال فعالیت

«ست»، سامانه توثیق الکترونیکی دارایی‌ها، با بیش از ۷۰ هزار کاربر فعال

امروز بیش از ۹۳ درصد تراکنش‌های بانکی مشتریان در خارج از شعب انجام می‌شود؛ نشانه‌ای روشن از موفقیت بانک صادرات ایران در تحقق بانکداری نوین و حرکت به سوی آینده دیجیتال.

۳۶ میلیون مشتری؛ اعتماد در اندازه یک کشور

در سال ۱۴۰۳، بانک صادرات ایران به بیش از ۳۶.۶ میلیون مشتری در سراسر کشور خدمت‌رسانی کرد؛ جامعه‌ای که از نظر جمعیت، با یک کشور هم‌تراز است.

از کودک متولد ۱۴۰۳ تا سالمند ۱۳۴ ساله متولد ۱۲۷۰، مشتریان بانک صادرات ایران طیفی از نسل‌ها را دربر می‌گیرند. این گستردگی سنی نشان می‌دهد اعتماد به این بانک، میراثی خانوادگی است که نسل‌به‌نسل ادامه یافته است.

در همین سال، بیش از ۱۰۰ میلیون مراجعه حضوری در شعب ثبت شد؛ آماری که ضمن تأکید بر توسعه ابزارهای غیرحضوری، از تداوم اعتماد عمومی به برند «در خدمت مردم» حکایت دارد.

سرمایه انسانی؛ تکیه‌گاه رشد

بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار نیروی انسانی فعال داشت که ۶۴ درصد آنان در صف خدمت‌رسانی مستقیم به مشتریان مشغول‌اند.

در این سال، بیش از ۸۰۰ هزار نفر-ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان برگزار شد تا مهارت‌های فنی و مدیریتی تقویت شود.

حضور پررنگ نسل‌های جوان دهه هفتاد و هشتاد در کنار همکاران باسابقه، تصویری پویا از هم‌افزایی تجربه و انرژی در بزرگ‌ترین خانواده بانکی کشور به نمایش گذاشت.

مسئولیت اجتماعی؛ خانه دوست همین‌جاست

بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، مسئولیت اجتماعی را از سطح شعار به عمل رساند.

حمایت از آموزش و عدالت فرهنگی، تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌های سلامت‌محور و حضور فعال در پروژه‌های اجتماعی، بخشی از این فعالیت‌ها بود.

در این مسیر، بانک تلاش کرده است تا در کنار ارائه خدمات بانکی، نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود شاخص‌های اجتماعی ایفا کند.

شفافیت، پاسخگویی و آینده روشن

«کتاب سال ۱۴۰۳ بانک صادرات ایران؛ در مسیر خلق ارزش» تنها یک گزارش مالی نیست؛ سندی از اعتماد، پایداری و نوآوری است.

این اثر، با ترکیب آمارهای مالی، رفتارشناسی مشتریان، تحلیل داده‌های دیجیتال و گزارش مسئولیت اجتماعی، روایتی کامل از بانکی ارائه می‌کند که ۷۴ سال است در قلب اقتصاد ایران می‌تپد.

بانک صادرات ایران با تکیه بر شفافیت، سرمایه انسانی، نوآوری و اعتماد مردم، مسیر خود را به‌سوی آینده‌ای پایدار ادامه می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن، بانکداری مردمی معنای تازه‌ای یافته است.