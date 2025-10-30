توافق جنجالی آمریکا و چین بر سر عناصر خاکی کمیاب

رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با همتای چینی خود که آن را «فوق‌العاده» توصیف کرده است، تعرفه فنتانیل بر چین را به ۱۰ درصد کاهش داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز (پنج‌شنبه) در شهر بوسان کره جنوبی با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین دیدار کرد؛ دیداری که انتظار می‌رفت محور آن تجارت میان دو اقتصاد بزرگ جهان باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور چین گفت: افتخار بزرگی است که در کنار دوستی قدیمی باشم. رئیس‌جمهور چین شخصیتی بسیار برجسته و محترم است.

ترامپ پیش از این، به‌عنوان اقدامی برای مهار جریان مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید فنتانیل به ایالات متحده، تعرفه ۲۰ درصدی بر کالا‌های چینی وضع کرده بود.

او پس از ترک کره جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، تصمیم خود برای کاهش تعرفه‌ها به ۱۰ درصد را اعلام کرد و گفت: من معتقدم که او برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن بسیار سخت تلاش خواهد کرد.

به نوشته هندوستان تایمز، این دو رهبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در بوسان با یکدیگر دیدار کردند. ترامپ همچنین گفت که اختلاف بین چین و ایالات متحده حل و فصل شده است.

رئیس جمهور آمریکا علاوه‌براین، تاکید کرد که توافق با چین در مورد عرضه عناصر خاکی کمیاب حیاتی، یک توافق قابل تمدید یک ساله است.

ترامپ به خبرنگاران گفت: تمام مسائل مربوط به عناصر خاکی کمیاب حل و فصل شده است و این برای جهان است.

او خاطر نشان کرد که این توافق سالانه مورد مذاکره مجدد قرار خواهد گرفت.

ترامپ در ادامه از سفر به چین و دیدار مجدد با شی جین‌پینگ خبر داد و گفت: «در آوریل به چین خواهم رفت، شی هم مدتی بعد به اینجا خواهد آمد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از گفت‌وگویی مفصل با شی درباره بحران اوکراین خبر داد و اظهار داشت: «مدت زیادی درباره اوکراین صحبت کردیم. با هم تلاش خواهیم کرد کاری انجام دهیم.»

وی افزود: «هر دو طرف درگیر جنگ هستند و گاهی باید گذاشت بجنگند، دیوانه‌کننده است. شی در موضوع اوکراین به ما کمک خواهد کرد، اما کار زیادی نمی‌توانیم انجام دهیم.»

ترامپ در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای سایر کشورها، گفت که ایالات متحده با وجود داشتن بیشترین زرادخانه هسته‌ای، آزمایش انجام نمی‌دهد و اکنون زمان مناسبی برای آغاز آن است.

او گفت: «همه دارند آزمایش هسته‌ای انجام می‌دهند، ما بیشتر از همه سلاح هسته‌ای داریم، اما آزمایش نمی‌کنیم. فکر می‌کنم مناسب است ما هم آزمایش را شروع کنیم، چون دیگران هم دارند آزمایش می‌کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به نقض آتش‌بس در غزه توسط رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست.

او گفت: «یک سرباز اسرائیلی کشته شد و آنها اقدام تلافی‌جویانه انجام دادند. آتش‌بس همچنان برقرار است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین دیدار با رئیس‌جمهور چین را بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: «در مقیاس صفر تا ۱۰، دیدار با شی، ۱۲ بود.»