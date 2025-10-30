En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توافق جنجالی آمریکا و چین بر سر عناصر خاکی کمیاب

رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با همتای چینی خود که آن را «فوق‌العاده» توصیف کرده است، تعرفه فنتانیل بر چین را به ۱۰ درصد کاهش داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۵۹
| |
564 بازدید
|
۱
توافق جنجالی آمریکا و چین بر سر عناصر خاکی کمیاب

به گزارش تابناک به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز (پنج‌شنبه) در شهر بوسان کره جنوبی با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین دیدار کرد؛ دیداری که انتظار می‌رفت محور آن تجارت میان دو اقتصاد بزرگ جهان باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور چین گفت: افتخار بزرگی است که در کنار دوستی قدیمی باشم. رئیس‌جمهور چین شخصیتی بسیار برجسته و محترم است.

ترامپ پیش از این، به‌عنوان اقدامی برای مهار جریان مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید فنتانیل به ایالات متحده، تعرفه ۲۰ درصدی بر کالا‌های چینی وضع کرده بود.

او پس از ترک کره جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، تصمیم خود برای کاهش تعرفه‌ها به ۱۰ درصد را اعلام کرد و گفت: من معتقدم که او برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن بسیار سخت تلاش خواهد کرد.

به نوشته هندوستان تایمز، این دو رهبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در بوسان با یکدیگر دیدار کردند. ترامپ همچنین گفت که اختلاف بین چین و ایالات متحده حل و فصل شده است.

رئیس جمهور آمریکا علاوه‌براین، تاکید کرد که توافق با چین در مورد عرضه عناصر خاکی کمیاب حیاتی، یک توافق قابل تمدید یک ساله است.

ترامپ به خبرنگاران گفت: تمام مسائل مربوط به عناصر خاکی کمیاب حل و فصل شده است و این برای جهان است.

او خاطر نشان کرد که این توافق سالانه مورد مذاکره مجدد قرار خواهد گرفت.

ترامپ در ادامه از سفر به چین و دیدار مجدد با شی جین‌پینگ خبر داد و گفت: «در آوریل به چین خواهم رفت، شی هم مدتی بعد به اینجا خواهد آمد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از گفت‌وگویی مفصل با شی درباره بحران اوکراین خبر داد و اظهار داشت: «مدت زیادی درباره اوکراین صحبت کردیم. با هم تلاش خواهیم کرد کاری انجام دهیم.»

وی افزود: «هر دو طرف درگیر جنگ هستند و گاهی باید گذاشت بجنگند، دیوانه‌کننده است. شی در موضوع اوکراین به ما کمک خواهد کرد، اما کار زیادی نمی‌توانیم انجام دهیم.»

ترامپ در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای سایر کشورها، گفت که ایالات متحده با وجود داشتن بیشترین زرادخانه هسته‌ای، آزمایش انجام نمی‌دهد و اکنون زمان مناسبی برای آغاز آن است.

او گفت: «همه دارند آزمایش هسته‌ای انجام می‌دهند، ما بیشتر از همه سلاح هسته‌ای داریم، اما آزمایش نمی‌کنیم. فکر می‌کنم مناسب است ما هم آزمایش را شروع کنیم، چون دیگران هم دارند آزمایش می‌کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به نقض آتش‌بس در غزه توسط رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست.

او گفت: «یک سرباز اسرائیلی کشته شد و آنها اقدام تلافی‌جویانه انجام دادند. آتش‌بس همچنان برقرار است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین دیدار با رئیس‌جمهور چین را بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: «در مقیاس صفر تا ۱۰، دیدار با شی، ۱۲ بود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ شی رئیس جمهور چین روسیه اوکراین کره جنوبی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ کرانه باختری را به اسرائیل فروخت!
ترامپ دستور مرگبار آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را صادر کرد
زلنسکی: پهپاد شاهد، خطرناک‌تر از موشک‌‌های بالستیک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
به هر حال آمریکا با تحریم ایران امتیاز بزرگی به چین می دهد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۱۰۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۳ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۶ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bsh
tabnak.ir/005bsh