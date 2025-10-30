کیف‎زنی از بانوان در اتوبوس های شهری مشهد نه تنها به یک معضل جدی تبدیل شده است و خسارت های مالی زیادی به بار می آورد بلکه روح و روان مالباختگان را تا مدت ها آزار می دهد که باید مردان قانون در مجلس شورای اسلامی برای برخوردهای قاطع با یغماگران اموال مردم چاره ای بیندیشند و شهرداران نیز اتوبوس های شهری را به دوربین های مداربسته مجهز کنند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ظهر روز گذشته، دخترجوانی که در مسیر میدان عسکریه به سمت بولوار شهید نبی زاده سوار ون‌های مسافربر شهری شده بود، در حالی که به شدت اشک می‌ریخت از سرقت گوشی خود درون ون شهری ابراز ناراحتی کرد. این دختر جوان که به شدت از نظر روحی و روانی به هم ریخته بود، با نگرانی وصف ناپذیری گفت:با آن که کیف دستی زیر چادرم بود، اما نفهمیدم چگونه سارق زیپ کیفم را باز کرد و آن را به سرقت برد.

«نرگس-س» ادامه داد:حالا هم نگران پدرم هستم که چگونه برای ادامه تحصیلم باید گوشی دیگری تهیه کند؛ چرا که آن گوشی را به تازگی خریده بودم و اکنون وقتی به دستان و چشمان پدرم نگاه می‌کنم، شرم و خجالت وجودم را فرامی گیرد.

کاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای کاهش سرقت‌ها چاره‌ای بیندیشند و قضات نیز آنان را با حداکثر مجازات‌های قانونی به سزای اعمالشان برسانند تا این گونه اموال مردم را به یغما نبرند! از سوی دیگر هم شهرداران باید حداقل اتوبوس‌ها را به دوربین‌های مداربسته مجهز کنند تا درصورت کیف زنی و جیب بری، پلیس بتواند چهره سارقان را شناسایی کند.

در همین حال یکی از بانوانی که با سماجت و پیگیری‌های جدی موفق شده بود، دزد سابقه داری را شناسایی کند که درون اتوبوس شهری بین میدان شهدا و میدان توحید، گوشی تلفن او را از درون کیفش سرقت کرده بود، به عوامل انتظامی گفت:اول مهرماه در خیابان توحید به عنوان آخرین مسافر سوار اتوبوس شدم و سپس زن جوان دیگری هم پشت سر من قرارگرفت و پرسید: این جا میدان شهداست؟ هنوز پاسخش را نداده بودم که بلافاصله از اتوبوس شهری پیاده شد. من هم که به رفتار‌های آن زن مشکوک شده بودم، دریک لحظه درون کیفم را نگاه کردم و متوجه سرقت گوشی‌ام شدم. به همین خاطر من هم در ایستگاه مذکور از اتوبوس پایین آمدم و مدت ۱۵دقیقه درهمان جا نشستم، ناگهان آن زن را دیدم که دوباره سوار اتوبوس‌های همان مسیر شد که به طرف بولوار شهید قرنی در حرکت بود؛ اما بازهم لحظاتی بیشتر طول نکشید که از اتوبوس در همان ایستگاه پیاده شد و به سوی دیگر خیابان رفت. وقتی او را تعقیب کردم بلافاصله سوار یک اتوبوس دیگر شد و در یک ایستگاه بالاتر در نزدیکی چهارراه شهدا پایین آمد. بی درنگ در حالی مقابل آن زن حدود۳۵ ساله قرارگرفتم که زن همراه وی نیز از او جدا شد. در این هنگام فریادزنان از آن زن سارق خواستم تا گوشی تلفنم را پس بدهد. او که دست وپایش را گم کرده بود و از فریاد‌های من ترسید، یک گوشی تلفن از کیفش بیرون آورد و به من داد ولی به او گفتم این گوشی مال من نیست! زن جوان سراسیمه یک گوشی دیگر از داخل کیفش بیرون کشید که سیم کارت‌های آن را برداشته بود. آن گوشی مال خودم بود که بلافاصله با پلیس تماس گرفتم و چنددقیقه بعد نیرو‌های گشت کلانتری شیرازی مشهد از راه رسیدند و آن زن را به مرکز انتظامی انتقال دادند.

زن جوان که «گل اندام» نام دارد در بازجویی‌ها به افسران کارآزموده دایره تجسس گفت: من قبلا به اتهام سرقت روانه زندان شده‌ام و سابقه دار هستم؛ اما من سرقت گوشی را قبول ندارم چرا که گوشی‌های مذکور را روی صندلی اتوبوس‌ها پیدا کردم، با وجود این حاضرم به هر طریقی رضایت شاکیه را جلب کنم! با این اظهارات و با دستور‌های ویژه سرهنگ علی ابراهیمیان (رئیس کلانتری شیرازی مشهد) بلافاصله رئیس دایره تجسس با قاضی اسماعیل عندلیب (معاون باتجربه دادستان مرکز خراسان رضوی) تماس گرفت و ماجرای دستگیری زن جوان را تشریح کرد. این گونه بود که قاضی برجسته دادگستری دستور بازداشت زن سارق در کلانتری بانوان را صادر کرد تا به اتهامات وی در یکی از شعبه‌های بازپرسی رسیدگی شود.

در همین حال شاکیان دیگری هم برای پیگیری سرقت گوشی‌های خود درون اتوبوس‌های شهری وارد مرکز انتظامی شدند که تحقیق دراین باره ادامه یافت.