ظریف با ۱۲ سال تأخیر به اشتباه خود پی برد

ظریف در همایش مطالعات ایران معاصر گفت: یک ابرقدرت، یک قدرت هستهای که سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار برای ماشین جنگی خود هزینه میکند، نتوانست کشوری را که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه میکند، تحقیر کند. در واقع، آمریکا تمام نیروهایش را از پایگاههای اطراف ایران تخلیه کرد. این تحقیر ایران نیست؛ بلکه تحقیر بزرگترین قدرت هستهای جهان است که چنین وضعیتی را میپذیرد.
به گزارش تابناک؛ کیهان در این باره نوشت: پس دو نتیجه روشن وجود دارد: نخست، فناوری هستهای ایران قابل نابودی نیست، باید با آن کنار آمد، باید دربارهاش به تفاهم رسید، و باید راهحلی مذاکرهمحور برای آن یافت. دوم، ایران توان و اراده حمله به ایالات متحده و اسرائیل را دارد. ظریف افزود رهبر انقلاب فرمودند: «دوران بزن دررو تمام شده است.». ایران نشان داده است که حتی اگر آمریکا حمله کند، باید آماده پاسخ باشد و هزینه را بپردازد.
وی همچنین گفته است: روشن است که با وجود دشواریهایی که مردم ایران در نتیجه تجاوز توجیهناپذیر اسرائیل، با حمایت ایالات متحده، متحمل شدند، ایران همچنان استوار ایستاده است. نه اسرائیل و نه آمریکا نتوانستند به اهداف نهائی خود دست یابند. اسرائیل، که قدرت هستهای غیرقانونی و نامشروعی است، نتوانست از تجاوز غیرقابل توجیه خود به نتیجهای برسد. درحالیکه ایران در میانه گفتوگوها و مذاکراتی با آمریکا بود، اسرائیل، حتی با حمایت بزرگترین قدرت نظامی و هستهای جهان، نیز نتواست به اهدافش دست پیدا کند. در نهایت، این طرف مقابل بود که پیشنهاد آتشبس را مطرح کرد، نه ایران.
ظریف اظهار کرد: درسی که آمریکا و جهان باید از دوازده روز تجاوز و مقاومت مقدس مردم ایران بیاموزند این است که ایران هرگز به زانو درنمیآید.
وی همچنین گفت:در گذشته با روسیه اختلاف داشتیم، اما روسیه همسایهای مهم است. هرگونه «فوبیا» نسبت به شرق یا غرب خطرناک است. «روسیههراسی» همانقدر خطرناک است که «غربهراسی» خطرناک است و در مقابل، شیفتگی نسبت به هر دو هم خطرناک است. ما ایرانی هستیم- نه شرقگرا، نه غربگرا- بلکه طرفدار ایران هستیم. باید روابطمان با همسایگان، آیندهنگر باشد، نباید اسیر گذشته بمانیم.
یادآور میشود طی هفتههای گذشته و همزمان با تأکید روسیه بر غیرقانونی خواندن به فعالسازی مکانیسم علیه ایران، ظریف ادعا کرده بود که مکانیسم ماشه، خواسته روسیه بوده است!