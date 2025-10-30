En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ظریف با ۱۲ سال تأخیر به اشتباه خود پی برد

محمد جواد ظریف، ۱۲ سال پس از آن که ادعا کرده بود آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام دفاعی ایران را نابود کند، اذعان کرد: یک قدرت هسته‌ای با سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار هزینه نظامی، نتوانست ایران با ۱۰ میلیارد دلار هزینه نظامی را تحقیر کند.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۳۹
| |
1771 بازدید
|
۸

ظریف با ۱۲ سال تأخیر به اشتباه خود پی برد

ظریف در همایش مطالعات ایران معاصر گفت: یک ابرقدرت، یک قدرت هسته‌ای که سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار برای ماشین جنگی خود هزینه می‌کند، نتوانست کشوری را که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه می‌کند، تحقیر کند. در واقع، آمریکا تمام نیروهایش را از پایگاه‌های اطراف ایران تخلیه کرد. این تحقیر ایران نیست؛ بلکه تحقیر بزرگ‌ترین قدرت هسته‌ای جهان است که چنین وضعیتی را می‌پذیرد.

به گزارش تابناک؛ کیهان در این باره نوشت: پس دو نتیجه روشن وجود دارد: نخست، فناوری هسته‌ای ایران قابل نابودی نیست، باید با آن کنار آمد، باید درباره‌اش به تفاهم رسید، و باید راه‌حلی مذاکره‌محور برای آن یافت. دوم، ایران توان و اراده حمله به ایالات متحده و اسرائیل را دارد. ظریف افزود رهبر انقلاب فرمودند: «دوران بزن دررو تمام شده است.». ایران نشان داده است که حتی اگر آمریکا حمله کند، باید آماده پاسخ باشد و هزینه را بپردازد.

وی همچنین گفته است: روشن است که با وجود دشواری‌هایی که مردم ایران در نتیجه تجاوز توجیه‌ناپذیر اسرائیل، با حمایت ایالات متحده، متحمل شدند، ایران همچنان استوار ایستاده است. نه اسرائیل و نه آمریکا نتوانستند به اهداف نهائی خود دست یابند. اسرائیل، که قدرت هسته‌ای غیرقانونی و نامشروعی است، نتوانست از تجاوز غیرقابل توجیه خود به نتیجه‌ای برسد. درحالی‌که ایران در میانه گفت‌و‌گو‌ها و مذاکراتی با آمریکا بود، اسرائیل، حتی با حمایت بزرگ‌ترین قدرت نظامی و هسته‌ای جهان، نیز نتواست به اهدافش دست پیدا کند. در نهایت، این طرف مقابل بود که پیشنهاد آتش‌بس را مطرح کرد، نه ایران.

ظریف اظهار کرد: درسی که آمریکا و جهان باید از دوازده روز تجاوز و مقاومت مقدس مردم ایران بیاموزند این است که ایران هرگز به زانو درنمی‌آید.

وی همچنین گفت:در گذشته با روسیه اختلاف داشتیم، اما روسیه همسایه‌ای مهم است. هرگونه «فوبیا» نسبت به شرق یا غرب خطرناک است. «روسیه‌هراسی» همان‌قدر خطرناک است که «غرب‌هراسی» خطرناک است و در مقابل، شیفتگی نسبت به هر دو هم خطرناک است. ما ایرانی هستیم- نه شرق‌گرا، نه غرب‌گرا- بلکه طرفدار ایران هستیم. باید روابط‌مان با همسایگان، آینده‌نگر باشد، نباید اسیر گذشته بمانیم.

یادآور می‌شود طی هفته‌های گذشته و همزمان با تأکید روسیه بر غیرقانونی خواندن به فعال‌سازی مکانیسم علیه ایران، ظریف ادعا کرده بود که مکانیسم ماشه، خواسته روسیه بوده است!

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان محمدجواد ظریف فناوری هسته‌ای رهبر انقلاب قدرت هسته ای مذاکره
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ظریف: آمریکا فکر تسلیم ایران را از سرش بیرون کند
وعده «فوق‌العاده» ترامپ برای روابط با پکن
جنجال نماینده سوپرانقلابی با فائزه، زن سگ باز و لیاخوف!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
5
13
پاسخ
محال ترین نتیجه گیری از صحبت ظریف میتونست باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
همون حرفهای قدمیش را در یک قالبی دیگر گفته
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
کار این روزنامه همیشه همین بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
1
4
پاسخ
حتی اگر این مطلب درست باشه بازم یک دلیل برای اینکه ظریف انسان فرهیخته و سالمی استهمین است که حرفش را اصلاح کنه نه مثل کیهان که فقط بر حرفها و استدلالهای غلط و اشتباهش پافشاری می کنه حتی اگر میلیونها نفر کارشناس بگن اشتباه می کنی حتی اگر دقیقا بر خلاف نظراتش اتفاق بیفته بازم مشغول توجیه است
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
1
3
پاسخ
او به اشتباهش پی برد یا شما که مدام به مخالفانتان غرب گرا میگویید؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
2
3
پاسخ
دورود بر ظریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
3
2
پاسخ
کیهان بی ربط گفته .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
عشق است ظریف
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۱۰۴ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۶ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۳ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۲ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bsN
tabnak.ir/005bsN