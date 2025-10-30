En
زلنسکی: پهپاد شاهد، خطرناک‌تر از موشک‌‌های بالستیک

ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پهپادهای شاهد در برخی موارد خطرناک‌تر از موشک‌های بالستیک شده‌اند. او با اشاره به اینکه موشک‌های بالستیک را می‌توان با سامانه‌های پاتریوت منهدم کرد، افزود برای مقابله با حجم عظیم پهپادهای شاهد در ارتفاعات مختلف، اوکراین مجبور به استفاده از هر وسیله‌ای از جمله رهگیرها، جنگنده‌های F-16 و بالگردهاست.
زلنسکی: پهپاد شاهد، خطرناک‌تر از موشک‌‌های بالستیک

 رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، تاکید کرده است که پهپاد‌های شاهد ایران‌ساخت تهدیدی پایدارتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از موشک‌های بالستیک برای نیرو‌های اوکراینی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه، با افزایش بی‌سابقه حملات پهپادی مواجه است. این وضعیت کی‌یف را بر آن داشته تا برای مقابله با تهدیدات مداوم، به راهکار‌های دفاع هوایی نوینی روی آورد. هدف اصلی این تدابیر، حفاظت از ذخایر محدود سامانه‌های پدافند موشکی و یافتن روش‌های مقرون‌به‌صرفه برای خنثی‌سازی پهپادهاست. بنابراین، نیرو‌های مسلح اوکراین به تاکتیک‌های هوایی غیرمتعارف و ابداعات میدانی روی آورده‌اند.

تهدید فزاینده پهپاد‌های شاهد و راهکار‌های مقابله

ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پهپاد‌های شاهد در برخی موارد خطرناک‌تر از موشک‌های بالستیک شده‌اند. او با اشاره به اینکه موشک‌های بالستیک را می‌توان با سامانه‌های پاتریوت منهدم کرد، افزود برای مقابله با حجم عظیم پهپاد‌های شاهد در ارتفاعات مختلف، اوکراین مجبور به استفاده از هر وسیله‌ای از جمله رهگیرها، جنگنده‌های F-۱۶ و بالگردهاست.

ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پهپاد‌های شاهد در برخی موارد خطرناک‌تر از موشک‌های بالستیک شده‌اند.

او همچنین به تاثیر شدید آب و هوا بر توانایی رهگیری پهپاد‌ها اشاره کرد. اوکراین در حال گسترش استفاده از رهگیر‌های هوایی است و رئیس‌جمهور اعلام کرد تا ماه نوامبر روزانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ رهگیر در دسترس خواهد بود. چالش اصلی اوکراین نه تولید، بلکه تربیت نیروی انسانی متخصص برای استفاده از این سامانه‌هاست.

تاکتیک‌های نوین دفاع هوایی اوکراین

برای مقابله با پهپاد‌های شاهد که می‌توانند تا ۹۰ کیلوگرم کلاهک حمل کنند، دفاع هوایی اوکراین اکنون ترکیبی از سامانه‌های ثابت و تاکتیک‌های هوابرد غیرمتعارف را به کار می‌گیرد. یکی از این تاکتیک‌ها استفاده از جفت بالگرد‌ها برای درگیری با تهدیدات است؛ یک بالگرد مسلح به سلاح و بالگرد دوم مجهز به حسگر‌های پیشرفته از جمله سیستم چندحسگر Teledyne FLIR برای ردیابی و هدایت بالگرد مهاجم.

این روش به حفظ موشک‌های گران‌قیمت سطح به هوای اوکراین که ذخایرشان محدود است، کمک می‌کند. علاوه بر بالگردها، اوکراین هواپیما‌های غیرنظامی را نیز برای نقش‌های نظامی تطبیق داده است. به عنوان مثال، در ماه اوت، یک هواپیمای اصلاح‌شده Zlin Z-۱۳۷ Agro Turbo که برای حمل موشک‌های هوا به هوای R-۷۳ تجهیز شده بود، در ماموریت‌های رهگیری پهپاد‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پهپاد‌های شاهد در برخی موارد خطرناک‌تر از موشک‌های بالستیک شده‌اند.

زلنسکی به طور مداوم خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی برای تامین ذخایر پدافند هوایی اوکراین شده است. با نزدیک شدن به فصل زمستان، اظهارات او بر چالش‌هایی که نیرو‌های اوکراینی با آن رو‌به‌رو هستند تاکید می‌کند؛ چراکه آب و هوای نامساعد تهدید می‌کند که اثربخشی سامانه‌های هدف‌گیری بصری را کاهش دهد و تلاش‌ها برای حفظ پوشش هوایی شبانه‌روزی را پیچیده‌تر سازد.

