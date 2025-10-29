به گزارش تابناک، سردار سرتیپ «محمدرضا نقدی» معاون سابق هماهنگکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار دفاعی امنیتی دفاعپرس، با اشاره به توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور مقابله با هرگونه اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: توان موشکی امروز ما قطعاً بسیار قویتر از ایام جنگ ۱۲ روزه است.
سردار نقدی ادامه داد: توان دفاعی ما متکی به تسلیحات بومی است و به همین دلیل هر روز که میگذرد، پدیدههای جدیدی را در حوزه دفاعی، شاهد هستیم.
معاون سابق هماهنگکننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت برخورداری از امکانات پیشرفته برای مقابله با دشمنان، افزود: تسلیحات ما بهروز است و توان دفاعی ما راکد نیست.
سردار نقدی عنوان کرد: هرچه پیش میرویم، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران با قابلیتهای بیشتر بهروز میشود و این موضوع متناسب با شرایط روز صورت میگیرد.
معاون سابق هماهنگکننده سپاه با بیان اینکه برای مقابله با تهدیدات دشمنان باید از تجهیزات و فناوریهای بهروز بهرهمند باشیم، گفت: توان نظامی ایران بر اساس نیاز یگانهای رزمی در جبهههای نبرد گسترش مییابد.