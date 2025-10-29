روایت قالیباف از وساطت برای توقف حملات موشکی ایران

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان شمالی، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان خراسان شمالی اظهار داشت: به سهم خود از این جهت که خودم را به متعلق به این استان و سرزمین و همرزم فرزندان شما میدانم، به شما عرض خیرمقدم دارم و در برابر یکایک خانواده شهدا، آزادگان و رزمندگان سرتعظیم فرود میآورم آنهایی که به تعبیر شهید چمران وقتی که شیپور جنگ زده شد و فرق بین مرد و نامرد مشخص شد شما مردان و زنان این سرزمین بودید که فرزندان و همسران و برادران خودرا برای دفاع از انقلاب اسلام و وطن به میدان جنگ فرستادید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهدا باور داشتند که سنتهای الهی نه تبدیل میشوند و نه تحویل، افزود: امروز همه ما معفتد هستیم که شهیدان برای گذشته نیستند، شهیدان برای اینکه ما عکس آنها را قاب کنیم نیستند، اگر فقط به این بسنده کنیم بی شک به شهدا جفا کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهید برخواسته از مکتب قرآن و تربیت اهل بیت و تداوم راه و فرهنگ شهادت است، تصریح کرد: شهید یک الگوی زنده و پویا برای حل مسائل امروز ما در همه عرصهها است.
وی در ادامه یادآور شد: در جنگ اخیر آمریکا دم از صلح و گفتوگو میزد و ترامپ دعوت به صلح میکرد، اما همان زمان هواپیماهای این کشور در مسیر بمباران مراکز هستهای ما بودند.
قالیبافبا تاکید بر این موضوع که شهیدان تنها بخشی از تاریخ پرافتخار ما نیستند، بدون شک آنها وجدان بیدار و آگاهی بخش امروز جامعه ما هستند، افزود: اگر معتقد هستیم که شهید زنده است به این معنا است که بدانیم راه و فرهنگ شهادت زنده است و گره گشا و بن بست شکن است.
وی اضافه کرد: شهیدان تنها بخشی از تاریخ پرافتخار ما نیستند، بدون شک آنها وجدان بیدار و آگاهی بخش امروز جامعه ما هستند همیشه آنها بر ما حاضر و ناظر هستند و بر تصمیمات، اقدامات، عمل و کلام ما ناظر هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در نبرد ۱۲ روزه اخیر، قدرت آتش و مقاومت نیروهای محور مقاومت چنان گسترده و غیرقابل پیشبینی بود که از روزهای پنجم و ششم، حامیان جهانی رژیم صهیونیستی از واشنگتن تا لندن برای توقف عملیات و اعلام آتشبس دست به میانجیگری زدند؛ رخدادی که به گفته تحلیلگران، نقطه عطفی در فروپاشی اقتدار پوشالی تلآویو پس از هشت دهه حمایت غربیها از آن به شمار میرود.
وی ادامه داد: اگر امروز کشور عزیزمان در امنیت است، عزت و استقلال مثال زدنی داریم به برکت فرهنگ شهادت و حضور رزمندگان و مردم عزیز با هر سلیقه، فرهنگ و مذهب است.
قالیباف با اشاره به اینکه فرهنگ شهادت قدرت، ثروت، منزلت و معرفت تولید میکند، گفت: طی ۸۰ سال عمر رژیم صهیونیستی هیچ کشوری چنین برخوردی با این رژیم نداشت به گونه ای که از روزهای پنج و ششم به بعد جنگ ۱۲ همه برای قطع آتش ما وساطت می کردند.
وی با تاکید بر اینکه ما هرگز نباید به دنبال بهانه جویی برویم ما در فرهنگ شهادت نمی شود نداریم باید بشود، افزود: مردم استان خراسان شمالی در تاریخ نشان دادند که روحیه مقاومت و ایثار دارند. همچنین رشادت ها، شجاعت ها و غیرت شهید شجیعی را هیچ وقت فراموش نمی کنم فرمانده گردانی که شجاعانه جنگید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح گفت: نمیتوانید عملیاتی را نام ببرید که خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در آن نقش کلیدی نداشته باشند، تاریخ گواه این موضوع است.