ابهام در عامل منجر به کما و مرگ مغزی صابر کاظمی

با گذشت چندین روز از این ضایعه، هنوز دلیل اصلی  این اتفاق کاملا اعلام نشده است و اظهارات متفاوتی وجود داشته است.
به گزارش تابناک، مرگ مغزی صابر کاظمی ملی‌پوش سابق والیبال ایران پس از اینکه به دلیل عارضه مغری به کما رفت، تائید شد. اما با گذشت چندین روز از این ضایعه، هنوز دلیل اصلی  این اتفاق کاملا اعلام نشده است و اظهارات متفاوتی وجود داشته است.

در ابتدا اعلام شده بود که طبق گفته کسانی که همراه آقای کاظمی بودند و از زبان آقای کاظمی می‌گویند، وقتی خودشان را به آب زدند و زمین خوردند وقتی بالای سرشان رفتند، کاظمی اعلام کرده برق بدی او را گرفت و بعد از آن دچار ایست قلبی شده است. " 

اما دکتر جباری که برای انتقال کاظمی به دوحه رفته بود اعلام کرد تشخیص او برق گرفتگی نیست.

صابر کاظمی والیبالیست قطر مصدومیت کما مرگ مغزی خبر فوری
نباید منتقل میشد
