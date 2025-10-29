به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفت که با وجود ناتوانی بازرسان در دسترسی مستقیم به تأسیسات هستهای ایران، تصاویر ماهوارهای تاکنون هیچ نشانهای از افزایش سرعت تولید اورانیوم غنیشده فراتر از سطح پیش از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه ژوئن نشان ندادهاند.
بنا بر این گزارش، گروسی در گفتوگویی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مدعی شد: «با این حال، مواد هستهای غنیشده تا سطح ۶۰ درصد هنوز در ایران باقی مانده است و این یکی از موضوعاتی است که ما در حال گفتوگو درباره آن هستیم، زیرا باید دوباره به آنجا برگردیم تا تأیید کنیم که این مواد همچنان در محل خود وجود دارند و برای استفاده دیگری منحرف نشدهاند. این مسئله بسیار، بسیار مهم است.»
گروسی ادعا کرد که این ذخایر در صورت تصمیم ایران برای تسلیحاتی کردن برنامه هستهایاش، میتواند امکان ساخت تا «۱۰ بمب اتمی» را برای این کشور فراهم کند.
این در حالی است که ایران همواره تأکید داشته که برنامه هستهایاش صلحآمیز است، اما کشورهای غربی بر ادعاهای خود درباره برنامه هستهای ایران پافشاری دارند.
گروسی در ادامه مدعی شد که بازرسان آژانس انرژی اتمی از امروز «چهارشنبه» در ایران حضور دارند.