در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

با امنیت غذایی مردم نباید بازی کرد/در بحث ثبات قیمت‌ها باید اقدامات اساسی صورت بگیرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه در بحث ثبات قیمت‌ها باید اقدامات اساسی صورت بگیرد، گفت: با غذای مردم نمی‌شود بازی کرد. امنیت غذایی بخش مهمی از امنیت روانی و سلامت مردم است، لذا نباید در این موارد کوتاهی صورت بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۸۳
| |
222 بازدید

جهانبخش قلاوند؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گرانی های اخیر در کالاهای مصرفی و اساسی مورد نیاز مردم و موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: بنده از اساس مخالف استیضاح وزرا هستم. دلیلش آن است که عملکرد و کارکرد وزارتخانه تابع شرایط کشور است نه صرفا وزارتخانه.

وی افزود: وزرا در مدیریت زیرمجموعه خود، کارها و ماموریت ها حتما نقش دارند، اما شرایط اقتصادی کشور، تحریم ها و وضعیت عمومی اثر غالبی بر وزارتخانه ها دارد. نمی شود تمام تقصیرها را گردن وزیر انداخت. لذا گرفتن وقت وزرا و کشاندن آنها به مجلس اقدام مناسبی نیست. همچنین استیضاح هم نمی تواند در این شرایط راهکار مناسبی باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی قوانین خاص و سیاست های متناسب خود را دارد، گفت: شرایط جهانی و بین الملل، سیاست های کلان خارجی در حوزه های داخلی و خارجی و تابعی از این مسائل هستند.

قلاوند با تاکید بر اینکه بنده با استیضاح وزرا مخالف هستم و معتقدم که این موضوع تاثیر آنچنانی ندارد، افزود: استیضاح بیشتر در ساختارر وزارتخانه تاثیر دارد نه در عملکرد و نتایج. البته این به آن معنا نیست که وزرایی کم کار را رها کنیم، کسانی ترک فعل یا کم کاری می کنند، یکی از راهکارهای برخورد با آنها استیضاح و طرح سوال است.

وی تصریح کرد: گرانی های اخیر و افزایش قیمت های مواد غذایی یک بخش آن به شرایط ارزی، ریالی و مناسبات پولی و درآمدی کشور بر می گردد و بخشی هم به سیاستگذاری های وزارتخانه در صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و واردات و صادرات. البته نباید امنیت غذایی مردم و  بحث کالری نوسان و تلاطم داشته باشد. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متاسفانه نتوانستیم تولیدات، واردات و مصارفمان را کنترل و به ثبات برسانیم، گفت: این ایرادات و اشکالات همواره مطرح است و باید وزارتخانه های اقتصاد، کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه که در دخل و خرج کشور دخیل هستند پاسخگو باشند. در واقع همه به نوعی از گرانی ها و بی ثباتی در قیمت ها نقش دارند.

قلاوند با بیان اینکه گرانی ها باعث ایجاد فشار روی مردم می شود، گفت: درآمد مردم ثابت و یا کاهش پیدا می کند. ارزش پول ملی به دلیل وضعیت اقتصاد کشور کاهش یافته در حالیکه قیمت ها رو به افزایش و تورم افزایش پیدا کرده است. این موارد به تغذیه مردم و بحث کالری آسیب می زند. 

وی به حضور مکرر وزیر جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: مجموعه وزارتخانه پای کار است و تلاش ها و زحمات آنها را نمی شود نادیده گرفت. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در بحث ثبات قیمت ها باید اقدامات اساسی صورت بگیرد. یک راه آن بحث کالابرگ الکترونیکی است با غذای مردم نمی شود بازی کرد. امنیت غذایی بخش مهمی از امنیت روانی و سلامت مردم است. لذا نباید در این موارد کوتاهی صورت بگیرد.

امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت ها جهانبخش قلاوند نماینده مجلس استیضاح
