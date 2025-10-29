مجسمه بابک زنجانی در زندان/ عکس و فیلم

نمایشگاه تحول در قوه قضاییه نمایشگاهی است که حرکتهای جدید و مبتنی بر پیشرفت قضایی را در روند رسیدگی به پروندهها و امور قضایی و حقوقی مردم و دیگر عرصههای مرتبط روایت میکند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک بازدیدکنندگان در این نمایشگاه ضمن آشنایی با ابتکارات و تحولات قضایی جدید و مبتنی بر پیشرفت و استفاده از فناوری اطلاعات با حاشیههای جذابی نیز مواجه میشوند که در فیلم زیر یکی از آنها مشاهده خواهید کرد.
این مجسمهها برای تبیین روند رسیدگی به اتهامات در دادگاهها و محاکمه کشور و چگونگی رسیدگی به پروندههای مهم، در این نمایشگاه قرار گرفته بود.
پیشتر بابک زنجانی گفته بود که تا قبل از بازداشت وی به او میگفتند که باید مجسمه تو را در سردر وزارت نفت نصب کنیم.