به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی والیبال نوجوان پسر ایران در مرحله نهایی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف پاکستان رفت.

در مرحله نهایی ملی‌پوشان نوجوان والیبال شروع خوبی داشتند و در تمام ست از حریف خود پیش بودند و در نهایت نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسیدند.

در ست دوم اما شاگردان غلامی چندین امتیاز به حریف واگذار کردند و از حریف عقب افتادند اما در ادامه با ارائه یک بازی حساب شده موفق شدند رقیب خود را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ شکست دهند.

در ست سوم ملی‌پوشان کشورمان طوفانی شروع کردند و با ایجاد حاشیه امن تا پایان ست از رقیب خود پیش بودند و در نهایت نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ حریف خود را شکست دادند و موفق شدند مدال طلای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان را از آن خود کنند.