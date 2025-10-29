En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تلاش نخست وزیر قطر برای بازگشت مذاکرات ایران و آمریکا

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در تلاش است تا مذاکرات ایران و آمریکا به مسیر خود بازگردد.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۷۶
| |
718 بازدید

تلاش نخست وزیر قطر برای بازگشت مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، نخست وزیر قطر، امروز چهارشنبه در نشستی در واشنگتن تاکید کرد: ما در تلاش برای تعامل با ایران و آمریکا هستیم تا مطمئن شویم مذاکرات به مسیر خود بازمی‌گردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با شورای روابط خارجی عنوان کرد که مذاکرات جدی بین تهران و واشنگتن می‌تواند به توافقی منجر شود که برای همه بهتر باشد.

وی همچنین با اشاره به حملات روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کرد: آنچه دیروز در غزه اتفاق افتاد ناامیدکننده است و ما برای مهار آن تلاش کرده‌ایم. واشنگتن همچنان به توافق پایبند است.

وزیر امور خارجه قطر تصریح کرد: ماموریت ما امروز این است که اطمینان حاصل کنیم جنگ به پایان می‌رسد و تفاهمات حاصل شده در شرم‌الشیخ اجرا می‌شود. برای ما روشن است که حماس آماده واگذاری کنترل غزه است.

وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر اینکه جنگ و راه حل آن بسیار پیچیده است، عنوان کرد: ما در تلاشیم تا افقی سیاسی برای مردم فلسطین ایجاد کنیم. اسرائیلی‌ها باید از غزه عقب‌نشینی کنند و باید به ریشه‌های جنگ پرداخته شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، خاطر نشان کرد که قطر و میانجیگران بر تضمین دوام توافق آتش‌بس در نوار غزه تمرکز دارند.

او افزود: ما به طور فشرده با هر دو طرف در تعامل بوده‌ایم تا آتش‌بس در غزه حفظ شود. خوشبختانه، هر دو طرف اذعان دارند که توافق آتش‌بس در غزه باید پابرجا بماند.

رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به بهانه تیراندازی به نظامیانش در شهر رفح در جنوب نوار غزه آتش‌بس را نقض کرد و حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف این باریکه انجام داد. این تجاوزات رژیم صهیونیستی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت که اکثر آنها کودک و زن بودند.

نخست وزیر قطر همچنین اظهار نظری را در مورد تنش‌های بین آمریکا و ونزوئلا مطرح و برای میانجیگری بین واشنگتن و کاراکاس اعلام آمادگی کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطر نخست وزیر قطر میانجیگری ایران آمریکا مذاکرات ونزوئلا خبر فوری
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ در قطر: احساس می‌کنم موضوع ایران حل می‌شود
اعلام آمادگی قطر برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا
پایان دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
میانجیگری پنهان قطر میان آمریکا و ونزوئلا؛ آیا ترامپ از حمله نظامی منصرف می‌شود؟
ادامه تلاش قطر برای همگرایی ایران و غرب در مذاکرات
قطر هم می‎خواهد میانجی ایران و آمریکا شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۴ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005brM
tabnak.ir/005brM