تلاش نخست وزیر قطر برای بازگشت مذاکرات ایران و آمریکا

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در تلاش است تا مذاکرات ایران و آمریکا به مسیر خود بازگردد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، نخست وزیر قطر، امروز چهارشنبه در نشستی در واشنگتن تاکید کرد: ما در تلاش برای تعامل با ایران و آمریکا هستیم تا مطمئن شویم مذاکرات به مسیر خود بازمی‌گردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با شورای روابط خارجی عنوان کرد که مذاکرات جدی بین تهران و واشنگتن می‌تواند به توافقی منجر شود که برای همه بهتر باشد.

وی همچنین با اشاره به حملات روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کرد: آنچه دیروز در غزه اتفاق افتاد ناامیدکننده است و ما برای مهار آن تلاش کرده‌ایم. واشنگتن همچنان به توافق پایبند است.

وزیر امور خارجه قطر تصریح کرد: ماموریت ما امروز این است که اطمینان حاصل کنیم جنگ به پایان می‌رسد و تفاهمات حاصل شده در شرم‌الشیخ اجرا می‌شود. برای ما روشن است که حماس آماده واگذاری کنترل غزه است.

وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر اینکه جنگ و راه حل آن بسیار پیچیده است، عنوان کرد: ما در تلاشیم تا افقی سیاسی برای مردم فلسطین ایجاد کنیم. اسرائیلی‌ها باید از غزه عقب‌نشینی کنند و باید به ریشه‌های جنگ پرداخته شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، خاطر نشان کرد که قطر و میانجیگران بر تضمین دوام توافق آتش‌بس در نوار غزه تمرکز دارند.

او افزود: ما به طور فشرده با هر دو طرف در تعامل بوده‌ایم تا آتش‌بس در غزه حفظ شود. خوشبختانه، هر دو طرف اذعان دارند که توافق آتش‌بس در غزه باید پابرجا بماند.

رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به بهانه تیراندازی به نظامیانش در شهر رفح در جنوب نوار غزه آتش‌بس را نقض کرد و حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف این باریکه انجام داد. این تجاوزات رژیم صهیونیستی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت که اکثر آنها کودک و زن بودند.

نخست وزیر قطر همچنین اظهار نظری را در مورد تنش‌های بین آمریکا و ونزوئلا مطرح و برای میانجیگری بین واشنگتن و کاراکاس اعلام آمادگی کرد.