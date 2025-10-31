استقلالی‌ها از هفته‌های پرتنش و ناامیدکننده ابتدای فصل فاصله گرفته‌اند و مدتی است تیم‌شان نتیجه می‌گیرد. در این میان بازگشت وریا غفوری به استقلال، اتفاق هیجان‌انگیزی بود که با استقبال هواداران مواجه شد و حالا آنها در انتظار حضور مهدی هاشمی‌نسب هستند.

هاشمی‌نسب تمایل زیادی به بازگشت در جمع آبی‌ها دارد و مدتی پیش هم در این خصوص با علی نظری جویباری، عضو هیأت مدیره باشگاه، صحبتی انجام داده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را آماده دیدار برابر آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر کرده که هواداران این تیم روزهای خوبی را سپری می‌کنند. هواداران استقلال پس از نتایج فاجعه‌بار و ناامیدکننده ابتدای فصل در لیگ برتر و آسیا، حالا خشنود از وضعیتی هستند که تیم محبوب‌شان درون زمین دارد و البته اتفاقات بیرون مستطیل سبز هم مطابق میل آنها پیش می‌رود.

بازیکنان استقلال دو بازی متوالی در لیگ مقابل مس رفسنجان و فجرسپاسی را با کسب سه امتیاز پشت سرگذاشتند و در آسیا هم توانستند الوحدات اردن را با شکست بدرقه کنند و در واقع از بحران فاصله گرفته و با انگیزه بیشتری به بازی‌های پیش‌رو می‌اندیشند. در این میان همه چیز از روزی آغاز شد که محرومیت ریکاردو ساپینتو به اتمام رسید و او در بازی‌های لیگ روی نیمکت نشست. در حقیقت ورق به سود آبی‌ها بازگشت و روزهای خوب به هواداران این تیم چشمک زد.

این رویه با یک اتفاق جذاب برای هواداران ادامه پیدا کرد و دو روز پیش خبری که کمتر هواداری انتظارش را داشت، به صورت رسمی اعلام شد؛ بازگشت کاپیتان محبوب به جمع آبی‌های پایتخت. ابتدا علی تاجرنیا در اکانت شخصی خود در X و در ادامه رسانه استقلال اعلام کردند که وریا غفوری به عنوان عضوی از کادرفنی این تیم فعالیت خواهد کرد. موضوعی که با استقبال هواداران همراه شد و بازتاب بسیار خوبی داشت.

در این میان، شایعه دیگری هم منتشر شده که برای بسیاری از هواداران تیم استقلال، خوشایند است و آنها در انتظار تأیید و رسمی شدن ماجرا هستند. در روزهای گذشته تعدادی از صفحات هواداری در فضای عنوان کردند که مهدی هاشمی‌نسب در آستانه بازگشت به استقلال است. هر چند در ادامه تعدادی از رسانه‌ها مدعی شدند که هنوز هیچ تماس یا مذاکره رسمی از سوی باشگاه با او انجام نشده، اما واقعیت چیز دیگری است.

براساس اطلاعاتی که یکی از نزدیکان باشگاه استقلال در اختیار خبرنگار تابناک قرار داد، ماجرای بازگشت یاغی فوتبال ایران به استقلال، بسیار جدی است و اتفاقا طرفین مذاکراتی هم در این خصوص داشته‌اند، اما تنها به یک دلیل، هنوز پیشرفتی در این ماجرا حاصل نشده است. واقعیت این است که علی تاجرنیا، نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج‌فارس که در حال حاضر به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال فعالیت می‌کند، حامی پروپاقرص بازگشت هاشمی‌‌نسب به استقلال است.

از سویی هاشمی‌نسب هم تمایل زیادی به این اتفاق دارد و مدتی پیش هم در این خصوص با علی نظری جویباری که عضو هیأت مدیره باشگاه است، صحبتی انجام داده است. در واقع طرفین برای شکل‌گیری همکاری رضایت دارند، اما ضلع سوم این موضوع، تنها مانع برای بازگشت مهدی به استقلال محسوب می‌شود. ریکاردو ساپینتو فعلاً موافقت خود را برای حضور هاشمی‌نسب در جمع اعضای کادرفنی خود اعلام نکرده و به نظر می‌رسد پس از پیوستن وریا غفوری به دستیاران او، کار بازگشت یاغی سخت‌تر هم شده باشد.

در حال حاضر خسرو حیدری، وریا غفوری و بهزاد غلامپور دستیاران ایرانی ریکاردو ساپینتو محسوب می‌شوند و مرد پرتغالی فعلاً حاضر به افزایش این تعداد و شلوغ‌ شدن نیمکت تیمش نیست. با تمام این اوصاف ممکن است تلاش‌های علی تاجرنیا جواب دهد و با توجه به محبوبیت هاشمی‌نسب میان طرفداران استقلال، مربی پرتغالی در نهایت بپذیرد که او هم عضوی از کادرفنی باشد.

مهدی هاشمی‌نسب که به‌عنوان دستیار جواد نکونام نقش پررنگی در کادرفنی آبی‌پوشان پایتخت داشت، در پایان لیگ برتر دوره بیست‌و‌سوم از کادر فنی خارج شد. در ماه‌های بعد، تلاش‌هایی از سوی مدیران باشگاه برای بازگرداندن هاشمی‌نسب صورت گرفت، اما در نهایت بنا به مجموعه‌ای از موارد و موانع، این مهم اتفاق نیفتاد. از سویی مهدی هاشمی‌نسب در تابستان امسال با هدف کمک به تیم شهرش، به عنوان یکی از دستیاران مسعود شجاعی در تیم صنعت نفت آبادان مشغول به کار شد اما دوران حضور او در این تیم طولانی نشد و پس از چند هفته، از آبادانی‌ها جدا شد.