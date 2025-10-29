نقشه احساسات کاربران نسبت به پژمان جمشیدی + نمودار

En
براساس آماری که زومیت از پلتفرم دیتاک استخراج کرده، ۴۲درصد از کاربران در کامنت‌های اینستاگرام از آزادی او ابراز خوشحالی کرده بودند و ۳۳درصد با حمایت از جمشیدی، بر بی‌گناهی او تاکید داشتند. ۱۲درصد هم معتقد بودند این پاپوشی برای انحراف افکار عمومی بوده است. 
به گزارش تابناک به نقل از زومیت، بررسی ۲۸هزار کامنت اینستاگرام در ۷روز گذشته نشان می‌دهد تنها ۲درصد حامی شاکی پژمان جمشیدی بوده‌اند. در مقابل مجموعا ۷۵درصد از کاربران از جمشیدی دفاع کردند و حتی ۳درصد گفته‌اند علاقه‌شان به او بیشتر از قبل شده است. 

در توییتر (ایکس) فضا کاملا متفاوت بود. کاربران اصل خبر را پذیرفته بودند؛ اما تمرکز اصلی بر «انگیزه‌های پشت پرده» انتشار آن بود. بیش‌از ۵۲درصد توییت‌های پربازنشر، این خبر را یک «تئوری توطئه» برای انحراف افکار عمومی می‌دانستند. 

پژمان جمشیدی
