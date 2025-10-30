سلفی خانم مجری پرحاشیه، پشت فرمان خودرو

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0635\u0628\u0627 \u0631\u0627\u062f \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0635\u0628\u0627 \u0631\u0627\u062f \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0648 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0647 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0644\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0627\u0634 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u062a \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0627\u0632\u06af\u06cc \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.