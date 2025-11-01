علی نیکزاد؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با توییت آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه لیاخوف فقط یک نام در تاریخ ایران نیست، اظهار کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند کسانی که توییت می زنند، کسانی که منبع دارند، کسانی که صحبت می کنند و تریبون دارند، کسانی که نفوذ اجتماعی از باب گفتگو دارند، به اتحاد مقدس و پولادین مردم آسیب نزنند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که این حرفها را می زنند نمی دانند ما الان نه در صلح هستیم و نه در جنگ، تصریح کرد: ما باید امنیت را برای مردم تضمین کنیم و بعد در کنار آن باید با تمام توان برای اقتصاد و معیشت مردم تلاش و کارها را پیش ببریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در دکترینمان غیر از رژیم بی هویت و تا زمانی که آمریکا آدم نشده و خودش را اصلاح نکرده با دنیا نشست و برخواست داریم. با کشورهای مختلف کار می کنیم و پروتکل می نویسیم، روسیه، چین، پاکستان و همسایه ها در اولویت هستند، اگر آنها به ما نفعی برسانند و تمامیت ارضی ما را قبول داشته باشند و دارند و ایران را به عنوان کشوری مستقل قبول داشته باشند و با ما به عنوان یک کشور صحبت کنند، این دیگر ربطی به قضایای دیگر ندارد.

وقتی شخصی می گوید فلان جا را به توپ بببنید و بعد درباره آن توییت صحبت کنیم و این صحبت ها تکرار شود، آن شخص بزرگ می شود باید یک حرفی را بزنید که ارزش حرف زدن داشته باشد.

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه 4 آبان ماه اعلام کرد: لازم می دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق مان اعلام کنم که در شرایطی که دقیقا مسیر همکاری های راهبری ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.

آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات نیز در توییتی در حمایت از حسن روحانی، نوشت: لیاخوف فقط یک نام در تاریخ ایران نیست!

حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در نشست علنی چهارشنبه، (۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به توییت رئیس جبهه اصلاحات، در تذکری شفاهی گفت: دو روز قبل، رئیس مجلس و برخی نمایندگان به صحبت‌های توهین‌آمیز، تفرقه‌افکنانه و خلاف مصالح ملی آقایان ظریف و روحانی اعتراض کردند، اما برخی رسانه‌های وابسته به جریان واداده تیتر زدند که «اینجا شده مجلس روسیه» و مجلس را متهم به روس‌گرایی کردند.

رسایی تصریح کرد: در همین فضا، عده‌ای در رسانه‌ها به سرکوبگران روس در تاریخ ایران اشاره کرده و آنان را الگوی خود دانستند. در همین راستا یک خانم سگ‌بازی توییت کرده که "لیاخوف فقط یک نام در تاریخ ایران نبود". بله، لیاخوف یک نام نبود؛ نماد سرکوب آزادی‌خواهان بود، نماد خیانت واده‌های داخلی بود، نماد توسل خائنان به دخالت بیگانگان بود. سؤال این است: این نماد شایسته کیست؟