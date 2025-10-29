En
وضعیت صابر کاظمی وخیم شد

صابر کاظمی، والیبالیست ملی‌پوش ایران که به کما رفته، در بیمارستان پیامبران تهران در وضعیت وخیم قرار دارد و پزشکان همچنان امیدوار به بهبودی او هستند.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۴۴
1251 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ دو شب پیش، پس از پیگیری‌های فراوان و انجام هماهنگی‌های طولانی، صابر کاظمی از قطر به تهران منتقل شد تا ادامه روند درمانی‌اش زیر نظر پزشکان ایرانی انجام شود. حدود ۱۰ روز پیش بود که این بازیکن ملی‌پوش به دلایل نامشخصی در دوحه به کما رفت و از همان زمان وضعیت جسمی‌اش مورد نگرانی قرار گرفت.

در روز‌های ابتدایی، گزارش‌های ضدونقیضی درباره علت حادثه منتشر شد. ابتدا گفته شد که عارضه مغزی عامل اصلی بوده است، اما باشگاه الریان قطر دلیل حادثه را عارضه قلبی اعلام کرد. ساعاتی بعد نیز شایعاتی درباره برق‌گرفتگی به عنوان علت کما منتشر شد که بر ابهامات افزود.

با این حال، پس از انتقال صابر کاظمی به تهران و انجام بررسی‌های دقیق‌تر، دکتر رضا جباری، نماینده فدراسیون والیبال در روند درمان این بازیکن، اعلام کرد که فرضیه برق‌گرفتگی کاملاً رد شده است. به گفته او، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که عارضه مغزی محتمل‌ترین دلیل برای وخامت حال این والیبالیست جوان بوده است.

در روز‌هایی که صابر در بیمارستانی در دوحه بستری بود، سطح هوشیاری او ثابت، اما پایین باقی مانده بود و تغییر محسوسی در وضعیتش دیده نمی‌شد. امید می‌رفت که با انتقال او به تهران و مراقبت‌های تیم پزشکی ایرانی، شرایط بهبود یابد و شاهد معجزه‌ای در مسیر درمان او باشیم، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

پیگیری‌ها از بیمارستان پیامبران تهران حاکی از آن است که در ساعات اخیر، حال عمومی صابر کاظمی رو به وخامت رفته و سطح هوشیاری او در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد. پزشکان وضعیت او را «وخیم» توصیف کرده‌اند.

اکنون خانواده صابر، جامعه والیبال و مردم ایران چشم‌انتظار خبر‌های امیدوارکننده‌ای هستند. هرچند پزشکان معتقدند شرایط بسیار حساس است، اما همچنان امید به وقوع یک معجزه و بازگشت صابر کاظمی به زندگی در دل همه وجود دارد؛ معجزه‌ای که مردم دعا می‌کنند هرچه زودتر تحقق یابد.

صابر کاظمی قطر تهران پزشکان ایرانی دکتر رضا جباری عارضه مغزی وخامت والیبالیست
