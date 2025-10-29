پاکستان به کابل هشدار داد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان با هشدار به افغانستان، گفت که در صورت ادامه حملات کابل به اسلامآباد، افغانستان با پاسخی «۵۰ برابر قویتر» مواجه خواهد شد.
وی همچنین کابل را «عروسک خیمهشببازی» هند خواند. این اظهارات در پی فروپاشی غافلگیرکننده مذاکرات صلح مابین طرفین در استانبول ترکیه مطرح و پاکستان مدعی شده است که هند از افغانستان برای جنگی «با شدت کم» استفاده میکند. کابل پیشتر این اتهامات را رد کرده بود.
آصف اضافه کرد که کابل با استفاده از تاکتیک آشنای منحرف کردن پاکستان، صرفاً عروسکی در دستان هند است. وی ادعا کرد: من از هیئت اعزامیشان تمجید میکنم، اما کسانی که در آنجا عروسکگردانی میکنند، خودشان تحت کنترل دهلی نو هستند.
وی مدعی شد: هند از طریق کابل، شکست خود را در مرز غربی جبران میکند. حکومت نظامی آنجا (حکومت سرپرست افغانستان / طالبان) عناصری دارد که به هند رفته و معابدشان را زیارت کردهاند. هند میخواهد با پاکستان وارد جنگی کمشدت شود و برای این مقصود، از کابل استفاده میکند.
وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره واکنش این کشور به تشدید احتمالی درگیری و تهدیدهای کابل درباره «حمله به اسلامآباد» نیز مدعی شد: اگر افغانستان حتی به اسلامآباد نگاه چپ بیندازد، چشمانشان را درمیآوریم.
وی مدعی شد: آنها میتوانند از تروریستها بهره ببرند و همین حالا هم این کار را میکنند. در چهار سال گذشته از تروریستها استفاده کردهاند. هیچ شکی نیست که کابل مسئول تروریسم در پاکستان است. کابل آلت دست دهلی نو است. اگر بخواهند به اسلامآباد حمله کنند، پاسخی مناسب خواهیم داد؛ پاسخی ۵۰ برابر قویتر.
کابل پیش از این اتهامات اسلامآباد مبنی بر حمایت از تروریسم را بیاساس خوانده و آن را رد کرده است.