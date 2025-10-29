اعتراض به آزمون استخدامی بانک مرکزی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در سالهای اخیر بروز تخلفات و نابسامانیهای پیاپی در آزمونهای استخدامی نهادهای دولتی، به یکی از دغدغههای جدی جامعهی نخبگان و تحصیلکردگان جوان تبدیل شده است و کارشناسان هشدار میدهند که بیتوجهی به عدالت و شفافیت در فرآیندهای استخدامی، مستقیماً امید و انگیزه جوانان را هدف قرار میدهد.
آنان تأکید دارند که اگر داوطلبان احساس کنند در مسیر قانونی و رسمی نمیتوانند حق خود را بگیرند، سرمایهی اعتماد اجتماعی که رهبر انقلاب بارها بر حفظ آن تأکید کردهاند، آسیب میبیند.
آخرین نمونه این مسئله، آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که در ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ توسط توسط سازمان مدیریت دولتی طراحی و برگزار شد و بیش از ۴۳ هزار داوطلب در آن شرکت کردند.
رقابتی که قرار بود معیاری برای سنجش شایستگی باشد، اما به گفته بسیاری از داوطلبان، خود به نمادی از بینظمی و بیعدالتی بدل شد.
شرکتکنندگان نسبت به نحوه برگزاری و اعلام نتایج این آزمون اعتراضات گستردهای دارند و کارنامههای منتشرشده حاوی مغایرتهای آشکار در تعداد پاسخهای صحیح، غلط و نزده، حذف گسترده سؤالات تخصصی و عمومی بدون ارائهی مستندات کارشناسی و نبود شفافیت در ظرفیت رشتهها سخن میگویند.
سطح سؤالات؛ غیراستاندارد و مبهم
بخش زیادی از داوطلبان معتقدند سطح سؤالات آزمون، بهویژه در دروس تخصصی، فاقد استانداردهای علمی لازم و بعضاً خارج از منابع اعلامشده بوده است.
در برخی موارد، سؤالات حاوی اشتباه علمی یا چند گزینهی درست بوده و حتی تعدادی از سؤالات پس از آزمون بدون ارائهی مستندات کارشناسی حذف شدهاند.
در نتیجه، نمرات داوطلبان بهطور مصنوعی جابهجا شده و عدالت آموزشی مخدوش گردیده است.
مجری کمتجربه، آزمون پرحاشیه
مسئولیت برگزاری آزمون به مرکز آموزش مدیریت دولتی سپرده شده است؛ مرکزی که سابقه قابلتوجهی در برگزاری آزمونهای ملی ندارد.
کارشناسان میپرسند: چرا آزمونی با این سطح از اهمیت و حساسیت، به نهادی واگذار شده که زیرساخت، تجربه و اعتبار آزمونهای گسترده را ندارد؟
آزمون بانک مرکزی؛ نمونهای از یک الگوی تکراری
بر اساس مستندات و اعتراضات گسترده، داوطلبان آزمون بانک مرکزی خواستار دو مطالبهی روشن هستند:
نخست روشنگری کامل درباره نحوهی طراحی، تصحیح و اعلام نتایج آزمون، انتشار پاسخنامهها و بررسی علنی شکایات؛
دوم در صورت احراز تخلف یا قصور در اجرای آزمون، ابطال آزمون و برگزاری مجدد آن با نهاد مجری معتبر و ناظر مستقل.
داوطلبان میگویند این مطالبه نه از سر گلایهی شخصی، بلکه برای صیانت از عدالت استخدامی و بازسازی اعتماد عمومی جوانان به نظام اداری کشور مطرح میشود.
منبع آگاه در بانک مرکزی نیز میگوید، ارکان این بانک نیز از نحوه طراحی و برگزاری این آزمون به نهاد برگزارکننده گلایه دارند.