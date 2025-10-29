En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضربات چرخشی مهروز و هادی ساعی به تکواندو؛ شکست فنی، باخت اخلاقی!

رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در چین، به محلی برای بروز حواشی بیشتر تکواندو ایران تبدیل شد. در حالی که نتایج تکواندوکاران شوکه‌کننده بوده، انتشار ویدیوهایی جنجالی از مجید افلاکی و مهروز ساعی، باختی مهم‌تر محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۳۲
| |
4 بازدید

ضربات چرخشی مهروز و هادی ساعی به تکواندو؛ شکست فنی، باخت اخلاقی!

مهدی ملکی - مهروز ساعی که نخستین تجربه جدی خود به‌عنوان سرمربی را پشت سر می‌گذارد، در جریان مبارزه سعیده نصیری ملی‌پوش ۲۱ ساله وزن ۴۶- کیلوگرم، واکنشی غیرمنتظره و باورنکردنی داشت و خطاب به این تکواندوکار گفت: «واقعاً لیاقت نداری!»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حالا دیگر کمتر کسی به شاهکار تکواندوکاران ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس اشاره می‌کند. طبیعتاً آن مسابقات و عملکرد درخشان تکواندوکاران کشورمان به تاریخ پیوست و این روزها آنچه مورد توجه قرار دارد، حذف‌های پی‌درپی تکواندوکاران در بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان است. مسابقاتی که به میزبانی شهر ووشی چین در حال برگزاری است و فردا، پنجشنبه به اتمام می‌رسد.

در واقع همانقدر که مدال‌های ارزشمند تکواندو در المپیک پاریس، تعریف و تمجیدهای زیادی به همراه داشت، حالا نتایج شوکه‌کننده در مسابقات جهانی انتقاداتی را به وجود آورده است. مرتضی کریمی پیشکسوت تکواندو که سال‌ها پیش سرمربی تیم ملی هم بوده، در مصاحبه‌ای گفته: «تکواندوکاران ما توقعی که از آنها می‌رفت را در این مسابقات نتوانستند برآورده کنند. من معتقدم این باخت تلنگر شدیدی برای بازیکنان،‌ کادرفنی و فدراسیون بود که بدانند همیشه در اوج نیستند،‌ به گذشته فکر نکنند و آینده را هم ببینند.»

شوک شکست‌های متوالی و حذف چهره‌هایی چون ناهید کیانی، آرین سلیمی و مهران برخورداری از یکسو و از سوی دیگر باخت‌هایی که در بخش غیرفنی رقم خورد، مؤید آن است که وضعیت در کلیت تکواندو نیازمند بازنگری و طرح‌ریزی نوین است. در واقع اگر شکست‌های تکواندوکاران مقابل حریفان روی شیاپچانگ را در نظر نگیریم و امیدواری باشیم که در بازگشت تیم و آسیب‌شناسی، تکواندو به مسیر درست و واقعی بازگردد، آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید و حتی عجیب است، مربوط به رفتار سرمربیان تیم ملی در هر دو بخش زنان و مردان است. در این دوره از مسابقات شاهد اتفاق نادری بودیم و انتشار ویدیوهایی از سرمربی‌های هر دو بخش، حاشیه‌ساز شد. ویدیوهایی کوتاه و چند ثانیه‌ای که بازتاب نسبتاً زیادی در میان کاربران داشت و با واکنش‌های منفی در فضای مجازی و البته بین جامعه تکواندو مواجه شد.

 
 

مهروز ساعی که نخستین تجربه جدی خود به‌عنوان سرمربی را پشت سرمی‌گذارد، در جریان مبارزه سعیده نصیری ملی‌پوش ۲۱ ساله وزن ۴۶- کیلوگرم، واکنشی غیرمنتظره و باورنکردنی داشت و خطاب به این تکواندوکار گفت: «واقعاً لیاقت نداری!» رفتاری که کمتر در ورزش سراغ داریم و اینکه یک مربی در جریان یا حتی پایان مسابقه آن هم در انظار عمومی، شاگردنش را با چنین جملاتی سرزنش کند. در ویدیو منتشر شده از این لحظه کاملاً مشخص است که سعیده نصیری پس از شنیدن این جمله، در عین ناباوری و ناراحتی، دستانش را روی سرش می‌گذارد. عجیب است که مهروز ساعی بی‌اعتنا به نقش حساسش در روحیه و آینده یک ملی‌پوش جوان، در همان میدان مسابقه، اینچنین به عملکرد شاگرد خود واکنش نشان می‌دهد.

ماجرا به همین مورد خلاصه نمی‌شود که بتوان رفتار مهروز ساعی را با هر ادله درست و نادرستی، توجیه کرد. آن هم در حالی که انتقادها نسبت به عملکرد تیم ملی تکواندو در این دوره از مسابقات جهانی اوج گرفته و تعداد حذف‌شدگان دورقمی شده است. پیش از این هم اتفاقی دیگر که سرمربی تیم ملی در بخش مردان در متن آن قرار داشت، مورد توجه قرار گرفت. در فینال وزن ۶۳- کیلوگرم، حاجی‌موسایی با نتیجه یک بر صفر از محمد خلیل جندوبی، دارنده مدال نقره المپیک از تونس پیش بود، اما در ادامه با ضربه مشت حریف به زمین افتاد. داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد تا پزشک تیم وارد شود. در همان لحظه، از روی سکو صدایی به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد صدای مسعود حجی‌زواره‌ای است که روی سکوها کنار هادی ساعی (رئیس فدراسیون) نشسته: «بگو بلند نشه!» مجید افلاکی سرمربی تیم ملی هم با چرخشی استادانه(!) از سکوها به سمت شیاپچانگ، خطاب به پزشک تیم، پیام را بدون کم و کسر منتقل کرد. اقدام مجید افلاکی که از شاگردش خواست از زمین بلند نشود و موجب دیسکالیفه شدن او شد، حاشیه‌های زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد که همچنان هم ادامه دارد و با ماجرای مهروز ساعی، انتقادها جان تازه‌ای هم گرفته است.

 
 

همه اینها در شرایطی است که حواشی فدراسیون تکواندو در ماه‌های گذشته، بارها جنجال‌‌ساز شده است. تنها در یک مورد، انتصاب مهروز ساعی از سوی هادی ساعی برای سرمربیگری تیم ملی زنان، مدت‌های زیادی به طول انجامید و تعدادی از پیشکسوتان و کارشناسان این رشته مخالف این انتخاب بودند. همین ماجرا کلی حاشیه‌ساز شد و مدتی بعد مینو مداح سرمربی موفق و تاریخ‌ساز تیم ملی تکواندو زنان در المپیک، دلیل قطع همکاری خود را اهانت و بی‌احترامی رئیس فدراسیون تکواندو در یکی از جلسات اعلام کرد. علاوه بر این، موارد دیگری چون حضور ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده در یک وزن، و ماجرای درگیری یک پیشکسوت با مبینا نعمت‌زاده و پدر او، دیگر حاشیه‌هایی بوده که رسانه‌ای شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهروز ساعی هادی ساعی تکواندو مجید افلاکی ناهید کیانی آرین سلیمی
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز پرحاشیه لیگ تکواندوی زنان با تازگی یک زخم؛ آبروریزی و محرومیت در ایراندخت
طلای تکواندوی قهرمانی جهان به زندی رسید/ پایان دیرهنگام ناکامی
توهین عجیب خواهر هادی ساعی به ملی‌پوش تکواندو
ساعی الگوی زشت نعمت‌زاده؛ سیلی به صورت پیشکسوت/ تکواندو گروگان بی اخلاقی خانوادگی؟
ادامه شاهکار تکواندو در المپیک؛ آرین سلیمی سومین فینالیست ایرانی
حمایت دوباره ساعی از خواهرش
مدال نقره حاج‌موسایی پس از عبور از قهرمان جهان/ کولاک ناتمام مرحمی روی ناکامی المپیکی‌ها
تکواندوی ایران روی دور ناکامی؛ ۹ نفر و یک مدال تا روز چهارم
پدر و مادرها روی شیاپچانگ؛ زمان مرزبندی هادی ساعی با والدین تکواندوکار
فراری دادن پدر مبینا نعمت‌زاده و بی اعتنایی مهروز ساعی/ غلط اضافی کرد و باید ادب شود!
از «باید ببازی» کشتی تا «بلند نشو» در تکواندو/ طلای ایران را داور سوزاند یا افلاکی؟ + فیلم
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
درگیری ناهید و مبینا؛ حاشیه دو تکواندوکار پس از جدایی مداح/ نقش ساعی چیست؟
پیرهادی: ساعی دروغ می‌گوید و ۱۰ نفر شاهدند/ اگر نعمت‌زاده را با مشت زدم، هر کاری خواستند با من بکنند
آزمون استراتژیک تکواندو در ووشی با افلاکی و ساعی؛ سکوی جهانی مسیر راهیابی به المپیک لس‌آنجلس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005bqe
tabnak.ir/005bqe