ضربات چرخشی مهروز و هادی ساعی به تکواندو؛ شکست فنی، باخت اخلاقی!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حالا دیگر کمتر کسی به شاهکار تکواندوکاران ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس اشاره میکند. طبیعتاً آن مسابقات و عملکرد درخشان تکواندوکاران کشورمان به تاریخ پیوست و این روزها آنچه مورد توجه قرار دارد، حذفهای پیدرپی تکواندوکاران در بیستوهفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان است. مسابقاتی که به میزبانی شهر ووشی چین در حال برگزاری است و فردا، پنجشنبه به اتمام میرسد.
در واقع همانقدر که مدالهای ارزشمند تکواندو در المپیک پاریس، تعریف و تمجیدهای زیادی به همراه داشت، حالا نتایج شوکهکننده در مسابقات جهانی انتقاداتی را به وجود آورده است. مرتضی کریمی پیشکسوت تکواندو که سالها پیش سرمربی تیم ملی هم بوده، در مصاحبهای گفته: «تکواندوکاران ما توقعی که از آنها میرفت را در این مسابقات نتوانستند برآورده کنند. من معتقدم این باخت تلنگر شدیدی برای بازیکنان، کادرفنی و فدراسیون بود که بدانند همیشه در اوج نیستند، به گذشته فکر نکنند و آینده را هم ببینند.»
شوک شکستهای متوالی و حذف چهرههایی چون ناهید کیانی، آرین سلیمی و مهران برخورداری از یکسو و از سوی دیگر باختهایی که در بخش غیرفنی رقم خورد، مؤید آن است که وضعیت در کلیت تکواندو نیازمند بازنگری و طرحریزی نوین است. در واقع اگر شکستهای تکواندوکاران مقابل حریفان روی شیاپچانگ را در نظر نگیریم و امیدواری باشیم که در بازگشت تیم و آسیبشناسی، تکواندو به مسیر درست و واقعی بازگردد، آنچه بر نگرانیها میافزاید و حتی عجیب است، مربوط به رفتار سرمربیان تیم ملی در هر دو بخش زنان و مردان است. در این دوره از مسابقات شاهد اتفاق نادری بودیم و انتشار ویدیوهایی از سرمربیهای هر دو بخش، حاشیهساز شد. ویدیوهایی کوتاه و چند ثانیهای که بازتاب نسبتاً زیادی در میان کاربران داشت و با واکنشهای منفی در فضای مجازی و البته بین جامعه تکواندو مواجه شد.
مهروز ساعی که نخستین تجربه جدی خود بهعنوان سرمربی را پشت سرمیگذارد، در جریان مبارزه سعیده نصیری ملیپوش ۲۱ ساله وزن ۴۶- کیلوگرم، واکنشی غیرمنتظره و باورنکردنی داشت و خطاب به این تکواندوکار گفت: «واقعاً لیاقت نداری!» رفتاری که کمتر در ورزش سراغ داریم و اینکه یک مربی در جریان یا حتی پایان مسابقه آن هم در انظار عمومی، شاگردنش را با چنین جملاتی سرزنش کند. در ویدیو منتشر شده از این لحظه کاملاً مشخص است که سعیده نصیری پس از شنیدن این جمله، در عین ناباوری و ناراحتی، دستانش را روی سرش میگذارد. عجیب است که مهروز ساعی بیاعتنا به نقش حساسش در روحیه و آینده یک ملیپوش جوان، در همان میدان مسابقه، اینچنین به عملکرد شاگرد خود واکنش نشان میدهد.
ماجرا به همین مورد خلاصه نمیشود که بتوان رفتار مهروز ساعی را با هر ادله درست و نادرستی، توجیه کرد. آن هم در حالی که انتقادها نسبت به عملکرد تیم ملی تکواندو در این دوره از مسابقات جهانی اوج گرفته و تعداد حذفشدگان دورقمی شده است. پیش از این هم اتفاقی دیگر که سرمربی تیم ملی در بخش مردان در متن آن قرار داشت، مورد توجه قرار گرفت. در فینال وزن ۶۳- کیلوگرم، حاجیموسایی با نتیجه یک بر صفر از محمد خلیل جندوبی، دارنده مدال نقره المپیک از تونس پیش بود، اما در ادامه با ضربه مشت حریف به زمین افتاد. داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد تا پزشک تیم وارد شود. در همان لحظه، از روی سکو صدایی به گوش میرسد که به نظر میرسد صدای مسعود حجیزوارهای است که روی سکوها کنار هادی ساعی (رئیس فدراسیون) نشسته: «بگو بلند نشه!» مجید افلاکی سرمربی تیم ملی هم با چرخشی استادانه(!) از سکوها به سمت شیاپچانگ، خطاب به پزشک تیم، پیام را بدون کم و کسر منتقل کرد. اقدام مجید افلاکی که از شاگردش خواست از زمین بلند نشود و موجب دیسکالیفه شدن او شد، حاشیههای زیادی در رسانهها ایجاد کرد که همچنان هم ادامه دارد و با ماجرای مهروز ساعی، انتقادها جان تازهای هم گرفته است.
همه اینها در شرایطی است که حواشی فدراسیون تکواندو در ماههای گذشته، بارها جنجالساز شده است. تنها در یک مورد، انتصاب مهروز ساعی از سوی هادی ساعی برای سرمربیگری تیم ملی زنان، مدتهای زیادی به طول انجامید و تعدادی از پیشکسوتان و کارشناسان این رشته مخالف این انتخاب بودند. همین ماجرا کلی حاشیهساز شد و مدتی بعد مینو مداح سرمربی موفق و تاریخساز تیم ملی تکواندو زنان در المپیک، دلیل قطع همکاری خود را اهانت و بیاحترامی رئیس فدراسیون تکواندو در یکی از جلسات اعلام کرد. علاوه بر این، موارد دیگری چون حضور ناهید کیانی و مبینا نعمتزاده در یک وزن، و ماجرای درگیری یک پیشکسوت با مبینا نعمتزاده و پدر او، دیگر حاشیههایی بوده که رسانهای شده است.