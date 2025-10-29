انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در پنل تخصصی افتتاحیه این نمایشگاه با عنوان «راهبردهای اساسی نظام بانکی در شرایط حاضر» که با مشارکت برخی مدیران عامل بانکهای کشور و با حضور معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات و صنعت پرداخت و کارشناسان و صاحبنظران پولی و بانکی کشور، برگزار شد، در تشریح دلایل مهمترین چالشهای نظام بانکی، اعتماد مردم و مسئولیت بانکها را متذکر شد و گفت: بانکها باید بتوانند نقدینگی را به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد سوق دهند تا خدمات بانکی بهصورت ملموس در زندگی مردم اثر بگذارد. زمانی میتوانیم از عدالت مالی سخن بگوییم که خدمات بانکی به افزایش رفاه و رشد اقتصادی واقعی منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از چالشهای نظام بانکی ابراز کرد: بخشی از انتقاد مردم نسبت به شبکه بانکی ناشی از پیچیدگی فرآیندها، بوروکراسی اداری و ناهماهنگی بین ضوابط حقوقی و نیازهای روز است. این مسائل سبب شده ارتباط میان مردم و بانکها به سطح ایدهآلی نرسد.
سیفی با بیان اینکه در کنار اصلاحات ساختاری و مقرراتی، باید سرعت تطبیق شبکه بانکی با فناوریهای روز نیز افزایش یابد، تأکید کرد: بانکداری آینده بر سه محور اعتماد، فناوری و ارتباط با اقتصاد واقعی استوار خواهد بود. اگر بتوانیم مدل کسبوکار بانکی را بر اساس این سه اصل بازتعریف کنیم، اعتماد عمومی بهطور طبیعی بازمیگردد و نظام بانکی میتواند نقش اصلی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، گفت: تأمین اعتماد مردم به شبکه بانکی مسئولیت ما را دوچندان میکند. این اعتماد، سرمایهای است که باید از طریق اصلاح مدل بانکداری و بازتعریف نقش بانکها در اقتصاد واقعی حفظ و تقویت شود.
سیفی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نکته دیگر اینکه مردم از مناسبات و بروکراسیهای اداری و شرایط و ضوابط حقوقی حاکم بر نظام بانکی گلایهمند هستند و مقررات، آئیننامهها و قوانین مترتب بر قراردادها همزان با پیشرفت فناوری بهروز نشده است. امیدواریم که بتوان تصویب قوانین روزآمدی را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاهد باشیم.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه همچنین ضمن قرائت پیام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رونمایی از «ترارسانه هوشمند و اقتصاد دیجیتال» و تجلیل از نوآوریهای مهم در این جشنواره، از مدیران برتر در حوزههای مختلف فناوری و بانکداری و مدیران و شخصیتهای تأثیرگذار در عرصه صنعت پرداخت، رسالههای مقطع دکتری در اکوسیستم صنایع مالی و بانکی، تجلیل شد که در این میان از فاطمه سادات حسینی صفا، مدیر شعب استان کرمان بانک صادرات ایران به عنوان بانوی موثر صنعت بانکی در یازدهمین رویداد تراکنش ایران قدردانی شد.
همچنین از ذبیحاله خزائی از کارکنان و مدیران پیشین و عضو اسبق هیئتمدیره بانک صادرات ایران به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی تجلیل شد.