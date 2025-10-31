ورود ممنوع برای تخصص! / تیغ تیز وزیر جهاد بر پیکر پشتیبانی امور دام

در حالی که سازمان پشتیبانی امور دام با دامداران و تولیدکنندگان قطع ارتباط کرده است و نقشی در تولید نهاده های دامی ندارد با انتصابی حاشیه دار مدیرعامل آن نیز که حتی از فیلترهای استخدامی یک کارمند عادی هم عبور نکرده است به حاشیه های این سازمان افزوده شده است.

​مداخله‌های سیاسی در سطوح بالای سازمان پشتیبانی امور دام، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور را به صدا درآورده است ؛ به طوری که این نهاد تخصصی که باید بازوی حمایتی تولیدکنندگان باشد، با گم کردن مسیر اصلی خود و انتصاب مدیران بدون سابقه اجرایی مرتبط، قدرت خود را در ذخیره‌سازی و مقابله با نوسانات بازار از دست داده و احتمال وقوع کمبودهای ناگهانی در مواد پروتئینی قوت گرفته است.

محمد یاسر ترابی، کارشناس اقتصاد کشاورزی درخصوص نقش سازمان پشتیبانی امور دام درمدیریت ذخایر استراتژیک کشور به تابناک گفت: پشتیبانی امور دام یک سازمان تخصصی با تراکنش ملی است و در تامین نهاده های دامی و توزیع آن همیشه نقش اساسی داشته است؛ البته جز این نقش در برهه هایی از زمان که کمبود موادغذایی مانند گوشت قرمز و سفید احساس می شد، این سازمان نقش آفرینی می کرد و حتی در مواقع مازاد نیاز هم بازار را مدیریت کرده و میزان ذخایر استراتژیک را مدیریت می کرد.

ترابی افزود: سازمان پشتیبانی امور دام در سال های اخیر وظیفه خود را آنگونه که باید انجام نمی دهد برای مثال با دامدار و تولیدکنندگان که باید قرارداد داشته باشد و درتولید نقش آفرینی داشته باشد، اما ارتباطی با تولیدکنندگان ندارد و صرفا توزیع کننده نهاده ها است.

این کارشناس معتقد است : اگر قائل به این نقش برای این سازمان باشیم، نباید هیچ آدم غیرمرتبط را وراد این سازمان مهم و استراتژیک وارد شود ؛ درحالیکه وزیر جهاد این کار را کرد و یک فرد غیرمرتبط را وارد این سازمان تخصصی کرد؛ درحالیکه برای استخدام یک کارمند یا کارشناس، باید از چندین لایه حراستی ، کارگزینی و تخصصی عبور کند، اما برای بالاترین سطح مدیریتی (مدیرعامل) صرفا به دلیل ارتباطات کاری در مجلس، تمام این لایه های نظارتی حذف می شود .

او بیان کرد: در سوابق جعفری سرپرست سازمان پشتیبانی امور دام عضویت در چند هیات مدیره دیده می شود اما اگر به دقت بررسی شود مشخص می شود که این پست ها صبغه اجرایی ندارد.